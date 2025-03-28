Warner Bros. снесет здание студии «Луни Тюнз»

Студия Warner Bros. снесет одноэтажное здание, в котором когда‑то располагалась анимационная студия «Луни Тюнз», сообщил Deadline.
Вместо него на масштабной территории комплекса в Бербенке возведут дополнительные помещения для съемок шоу HBO. Демонтаж должен начаться в ближайшее время.
Мультфильмы «Луни Тюнз» неожиданно вернулись в заголовки СМИ после информации о том, что сервис Max удалил анимационные короткометражки, выходившие в золотую эру анимации с 1930 по 1969 год.
Поскольку стриминг ориентируется на контент для взрослых и семейной аудитории, детские шоу вроде «Луни Тюнз» и «Улицы Сезам» перестали быть приоритетными.