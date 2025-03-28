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Строительство скоростной ж/д магистрали Москва ― Петербург начнется летом

Сегодня в 12:07
Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Этим летом сразу на нескольких участках ВСМ Москва ― Петербург, первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, начнутся строительные работы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев, передает ТАСС.

Строительство ВСМ запланировано на 2024–2028 годы. Ввести ее в эксплуатацию должны во втором квартале 2028-го. Правительство выделит на проект не менее 628 млрд рублей.

Возведение магистрали предусмотрено проектом транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Линия пройдет по территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

Поездка между Москвой и Петербургом должна сократиться до 2 часов 15 минут. Планируется, что пассажиропоток высокоскоростного сообщения между городами увеличится с 5 млн до 23 млн пассажиров к 2030 году.

Ранее РЖД договорились с «Уральскими локомотивами» об изготовлении двух первых высокоскоростных поездов для ВСМ. Сумма контракта ― 12 млрд рублей.

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