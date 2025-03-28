MrBeast написал роман в стиле «Игры в кальмара» с автором книг об Алексе Кроссе

MrBeast в последние годы стал самым популярным ютубером в истории — сейчас на его канал подписано больше 378 млн человек. Его серия на Prime Video «Beast Games» в начале этого года стала самым просматриваемым несценарным шоу стриминга, собрав 50 млн просмотров за 25 дней. Шоу также стало предметом судебного иска, когда участники заявили, что они подверглись опасности и сексуальным домогательствам во время съемок. MrBeast отверг эти обвинения, заявив, что они были преувеличены.