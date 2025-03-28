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MrBeast написал роман в стиле «Игры в кальмара» с автором книг об Алексе Кроссе

Сегодня в 12:10
Фото: @mrbeast

Крупнейшая ютуб-звезда MrBeast и Джеймс Паттерсон, автор романов «И пришел паук» и «Меня зовут Алекс Кросс», вместе написали книгу под общим псевдонимом Джимми Дональдсон, пишет Deadline.

По информации издания, сейчас авторы ищут покупателя прав на экранизацию произведения, которое по стилистике похоже на «Игру в кальмара». Источники сообщают о «восьмизначных суммах» в поступающих им предложениях. По словам одного из инсайдеров, роман называется «The Most Dangerous Game» («Самая опасная игра»), но это пока не подтверждено, и рассматриваются другие названия.

Книга расскажет об игре, участники которой сражаются за выживание в смертельных испытаниях, проходящих в опасных местах по всему миру, борясь за титул единственного.

Автор триллеров Паттерсон заработал популярность и приличное состояние благодаря серии романов об Алексе Кроссе. Многие из его произведений были адаптированы в фильмы и телешоу, включая сериал «Кросс» на Prime Video. Он был удостоен Национальной медали по гуманитарным наукам, а также Литературной премии Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американское литературное сообщество.

MrBeast в последние годы стал самым популярным ютубером в истории — сейчас на его канал подписано больше 378 млн человек. Его серия на Prime Video «Beast Games» в начале этого года стала самым просматриваемым несценарным шоу стриминга, собрав 50 млн просмотров за 25 дней. Шоу также стало предметом судебного иска, когда участники заявили, что они подверглись опасности и сексуальным домогательствам во время съемок. MrBeast отверг эти обвинения, заявив, что они были преувеличены.

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