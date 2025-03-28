Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост

О том, что Пагсли ― рекордсмен, его хозяйка Аманда узнала случайно, благодаря визиту в ветклинику. Ветеринар, увидев кота, сказал, что у него «очень длинный хвост», и сперва хозяйка просто с ним согласилась. Но спустя полгода, когда хвост питомца вновь стал темой для обсуждения на приеме у специалиста, Аманда поняла, что ее кот действительно особенный.