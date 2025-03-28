Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост

Серый мейн-кун по кличке Пагсли Аддамс из города Маунд в штате Миннесота попал в Книгу рекордов Гиннесса. Все благодаря его невероятно длинному хвосту ― 47 сантиметров. Представители Книги Гиннесса официально зафиксировали, что у Пагсли самый длинный хвост из ныне живущих домашних котов.
О том, что Пагсли ― рекордсмен, его хозяйка Аманда узнала случайно, благодаря визиту в ветклинику. Ветеринар, увидев кота, сказал, что у него «очень длинный хвост», и сперва хозяйка просто с ним согласилась. Но спустя полгода, когда хвост питомца вновь стал темой для обсуждения на приеме у специалиста, Аманда поняла, что ее кот действительно особенный.
«Тогда я рассказала об этом детям, и, конечно же, их первой реакцией было проверить, есть ли действующий мировой рекорд Гиннесса в этой категории. И что вы думаете — такой рекорд действительно существовал, и, к нашему удивлению, Пагсли побил его!» ― поделилась женщина.
Она признается, что теперь местные называют кота знаменитостью. «Все всегда хотят с ним познакомиться и сразу влюбляются в его спокойный нрав. Он довольно уравновешенный, даже в новых ситуациях, которые могли бы напугать других кошек», — отмечает Аманда.
Повседневную рутину своего питомца она описывает так: «Есть. Просить еду. Есть. Спать. Просить еду. Есть. Спать. Есть. Просить еду. Играть в апорт. Есть. Спать».
Пагсли получил имя в честь персонажа из семейки Аддамс. Он относится к самой крупной породе домашних кошек мейн-кун. Они используют свои пушистые хвосты как подушку или для обогрева. Чтобы достичь полного размера, таким кошкам обычно требуется от четырех до пяти лет. Пагсли сейчас только два года.