Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост

Сегодня / 09:51
Активисты Just Stop Oil прекращают акции в музеях
Сегодня / 12:39
Warner Bros. снесет здание студии «Луни Тюнз»
Сегодня / 12:10
MrBeast написал роман в стиле «Игры в кальмара» с автором книг об Алексе Кроссе
Сегодня / 12:07
Строительство скоростной ж/д магистрали Москва ― Петербург начнется летом
Сегодня / 09:27
В Бельгии троих владельцев баров арестовали по обвинению в изнасиловании более 40 женщин
Сегодня / 08:28
Съемки фильма с Саймоном Пеггом остановили из‑за долгов съемочной команде
Сегодня / 08:12
В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение. В Бангкоке рухнула строящаяся высотка
Сегодня / 07:59
20th Century займется производством фильма Мартина Скорсезе с Дуэйном Джонсоном и Леонардо Ди Каприо
Сегодня / 07:40
Спортивный бренд Hoka обвинен в присвоении маорийской культуры
Сегодня / 07:12
Ученый из Финляндии решила задачу, над которой математики бились 40 лет. В этом ей помогло вязание
Сегодня / 05:59
Короля Великобритании временно госпитализировали из‑за «побочных эффектов во время лечения рака»
Вчера / 19:45
«Йеллоустоун» может получить спин-офф с Люком Граймсом
Вчера / 18:55
Прокурор потребовал 18 месяцев условного срока для Жерара Депардье
Вчера / 18:52
«Наши графические процессоры плавятся»: у ChatGPT появился лимит на генерацию картинок
Вчера / 16:54
Вышел трейлер «Битвы за битвой» с Леонардо Ди Каприо
Вчера / 15:56
В США няня нашла мужчину под кроватью ребенка, когда хотела доказать, что в комнате нет монстров
Вчера / 15:49
В России выпустят инклюзивную кулинарную книгу ― с рецептами, понятными всем
Вчера / 14:58
У игры «Русы против ящеров» появилась вторая часть
Вчера / 14:48
Пашу Техника ввели в искусственную кому
Вчера / 14:48
Individuum не пустили на ярмарку Non/fiction. Издательство устроит свой фестиваль ― в рюмочных
Вчера / 14:16
«Олененок» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA TV
Вчера / 13:59
Чаще всех со спектаклей уходят миллениалы — но им за это стыдно в отличие от зумеров
Вчера / 13:42
На экс-директора музея Permm завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих
Вчера / 13:13
Умерла авторка «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит
Вчера / 12:59
Каждый пятый россиянин выбрал карьеру вместо личной жизни
Вчера / 12:22
В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления
Вчера / 11:55
Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*
Вчера / 11:42
Tyga приедет с концертом в Москву

Мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса за свой невероятно длинный хвост

Сегодня в 11:17
Фото: Guinness World Records

Серый мейн-кун по кличке Пагсли Аддамс из города Маунд в штате Миннесота попал в Книгу рекордов Гиннесса. Все благодаря его невероятно длинному хвосту ― 47 сантиметров. Представители Книги Гиннесса официально зафиксировали, что у Пагсли самый длинный хвост из ныне живущих домашних котов.

О том, что Пагсли ― рекордсмен, его хозяйка Аманда узнала случайно, благодаря визиту в ветклинику. Ветеринар, увидев кота, сказал, что у него «очень длинный хвост», и сперва хозяйка просто с ним согласилась. Но спустя полгода, когда хвост питомца вновь стал темой для обсуждения на приеме у специалиста, Аманда поняла, что ее кот действительно особенный.

«Тогда я рассказала об этом детям, и, конечно же, их первой реакцией было проверить, есть ли действующий мировой рекорд Гиннесса в этой категории. И что вы думаете — такой рекорд действительно существовал, и, к нашему удивлению, Пагсли побил его!» ― поделилась женщина.

Она признается, что теперь местные называют кота знаменитостью. «Все всегда хотят с ним познакомиться и сразу влюбляются в его спокойный нрав. Он довольно уравновешенный, даже в новых ситуациях, которые могли бы напугать других кошек», — отмечает Аманда.

Повседневную рутину своего питомца она описывает так: «Есть. Просить еду. Есть. Спать. Просить еду. Есть. Спать. Есть. Просить еду. Играть в апорт. Есть. Спать».

Пагсли получил имя в честь персонажа из семейки Аддамс. Он относится к самой крупной породе домашних кошек мейн-кун. Они используют свои пушистые хвосты как подушку или для обогрева. Чтобы достичь полного размера, таким кошкам обычно требуется от четырех до пяти лет. Пагсли сейчас только два года.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами