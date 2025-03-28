Активисты Just Stop Oil прекращают акции в музеях

«Таким образом, это конец супа на полотнах Ван Гога, кукурузного крахмала на Стоунхендже и медленных маршей по улицам. Но это не конец судебным процессам, слежке, штрафам, испытательным срокам и годам в тюрьме», ― описали активисты итоги своей работы и понесенные за нее типы наказания.