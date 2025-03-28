Активисты Just Stop Oil прекращают акции в музеях

Британские экоактивисты Just Stop Oil заявили, что прекращают протестные акции в музеях и на улицах городов. Это произошло, поскольку их первоначальное требование ― прекратить выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа ― стало государственной политикой Великобритании.
По словам активистов, они добились того, что в земле остались более 4,4 млрд баррелей нефти, а суды признали незаконными новые лицензии на добычу нефти и газа.
«Таким образом, это конец супа на полотнах Ван Гога, кукурузного крахмала на Стоунхендже и медленных маршей по улицам. Но это не конец судебным процессам, слежке, штрафам, испытательным срокам и годам в тюрьме», ― описали активисты итоги своей работы и понесенные за нее типы наказания.
Движение пообещало и дальше «говорить правду в судах, защищать своих политзаключенных и выступать против репрессивных законов Великобритании, ограничивающих право на протест».
«Это не конец гражданского сопротивления. Правительства по всему миру отступают от выполнения необходимых мер для защиты нас от последствий неконтролируемого сжигания ископаемого топлива», ― добавили в Just Stop Oil.
Финальная акция движения пройдет 26 апреля на Парламентской площади в Лондоне. Активисты призвали присоединиться к ней всех неравнодушных.
В большинстве случаев сами произведения искусства от действий Just Stop Oil не пострадали, поскольку были защищены стеклом, либо активисты использовали легко смывающуюся краску. После акции в июле 2022 года незначительные повреждения получила картина Джона Констебла «Телега для сена», которая не была за защитным стеклом. Тогда активисты наклеили на нее распечатку с «переработанным» изображением полотна, чтобы показать, как изменится природа из‑за климатических катастроф.
В июле 2024 года сооснователь Just Stop Oil Роджер Хэллам был приговорен к пяти годам за участие в протестной акции в ноябре 2022 года. Во время нее экоактивисты четыре дня блокировали движение по участку автотрассы M25, расположенной вокруг Лондона. В результате сотни людей опоздали на рейсы, приемы к врачам или экзамены, сообщала Би-би-си. Помимо Хэллама, сроки в четыре года получили еще четыре активиста организации.