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В Бельгии троих владельцев баров арестовали по обвинению в изнасиловании более 40 женщин

Сегодня в 09:27
Фото: Alex Knight/Unsplash

В Бельгии пятерых мужчин арестовали по обвинению в изнасилованиях и сексуализированном насилии в отношении десятков женщин. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Прокуратура заявила, что подозреваемые (всего их пятеро) причастны к подмешиванию веществ в напитки как минимум 41 женщины в период с декабря 2021 года по декабрь 2024-го.

Трое мужчин управляли заведениями в северо-западном городе Кортрейк, где происходили случаи подмешивания. Следователи полагают, что они обсуждали нападения между собой.

Всего в рамках расследования арестовали пять мужчин. Двое из них предстали перед следственным судьей, еще двое остаются под следствием, а пятого отпустили после допроса.

Их подозревают в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и незаконном введении вредных веществ. Официальные лица считают, что в напитки женщин добавлялись наркотики, в том числе кетамин.

«Молодым женщинам предлагали выпить алкогольные напитки, часто с привкусом амаретто, после чего они просыпались на следующее утро в полубессознательном состоянии в незнакомой постели или у себя дома с явными признаками сексуализированного насилия», — рассказал представитель прокуратуры Том Янссенс.

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