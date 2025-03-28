В Бельгии троих владельцев баров арестовали по обвинению в изнасиловании более 40 женщин

В Бельгии пятерых мужчин арестовали по обвинению в изнасилованиях и сексуализированном насилии в отношении десятков женщин. Об этом сообщила Би-би-си со ссылкой на местные правоохранительные органы.
Прокуратура заявила, что подозреваемые (всего их пятеро) причастны к подмешиванию веществ в напитки как минимум 41 женщины в период с декабря 2021 года по декабрь 2024-го.
Трое мужчин управляли заведениями в северо-западном городе Кортрейк, где происходили случаи подмешивания. Следователи полагают, что они обсуждали нападения между собой.
Всего в рамках расследования арестовали пять мужчин. Двое из них предстали перед следственным судьей, еще двое остаются под следствием, а пятого отпустили после допроса.
Их подозревают в изнасиловании, сексуализированных домогательствах и незаконном введении вредных веществ. Официальные лица считают, что в напитки женщин добавлялись наркотики, в том числе кетамин.
«Молодым женщинам предлагали выпить алкогольные напитки, часто с привкусом амаретто, после чего они просыпались на следующее утро в полубессознательном состоянии в незнакомой постели или у себя дома с явными признаками сексуализированного насилия», — рассказал представитель прокуратуры Том Янссенс.