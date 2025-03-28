В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение. В Бангкоке рухнула строящаяся высотка

В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, сообщает Би-би-си со ссылкой на Геологическую службу США. Мощные толчки ощущались в Таиланде, где рухнул один из строящихся высотных домов.
Эпицентр землетрясения находился в 16 километрах к северо-западу от города Сигайн. За первым землетрясением последовал афтершок магнитудой 6,4. Журналисты AFP, находившиеся в столице Мьянмы Нейпьидо, сообщили, что из‑за силы толчков изогнулись дороги, а с потолков падали куски отделки.
В Бангкоке объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. Соцсети переполнены кадрами, на которых жители столицы Таиланда заполоняют улицы.
«Когда землетрясение началось около 13.30, в зданиях сработала сигнализация, и испуганные жильцы были эвакуированы по лестницам высотных кондоминиумов и отелей в густонаселенном центре Бангкока», ― сообщает AP.
Очевидцы сняли кадры падения строящейся высотки в Бангкоке. С бассейна на крыше другого небоскреба во время толчков начала выливаться вода.
«Поскольку здания в Бангкоке не рассчитаны на сильные землетрясения, структурные повреждения могут быть значительными», — отмечает Би-би-си.
Bangkok Post сообщает, что магнитуда землетрясения на севере Таиланда составила 4,2. Население Бангкока — около 17 млн человек. О пострадавших и возможных жертвах пока не сообщается.