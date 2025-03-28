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Съемки фильма с Саймоном Пеггом остановили из‑за долгов съемочной команде

Сегодня в 08:28
Фото: Paramount Pictures

Британский независимый фильм «Angels in the Asylum» с Саймоном Пеггом и Кэтрин Уотерстон в главных ролях отложили на неопределенный срок из‑за нехватки бюджет, сообщил Deadline.

Съемки фильма пришлось приостановить в феврале, на 15-й день запланированного месячного графика. Сообщается, что съемочной группе задолжали как минимум 600 тыс. фунтов стерлингов, и пока нет ясности, когда производство 5-миллионного проекта возобновится. В то же время актерский состав получил оплату благодаря защите их гонораров профсоюзом Equity.

В актерский состав картины также входят Минни Драйвер, Лесли Никол, Роуз Уильямс, Аврору Перрино и Алекса Дженнингса.

Основанный на реальных событиях, «Angels in the Asylum» рассказывает о женщинах, которые были насильно изолированы в лондонской психиатрической больнице Long Grove Asylum в 1930-х годах после того, как их признали носителями тифа.

Режиссер-дебютант Роб Сорренти выступает в качестве продюсера вместе с Хизер Гринвуд, со-продюсером «Гевин и Стейси». Саймон Пегг работает над проектом в качестве исполнительного продюсера, хотя он не вкладывал в него свои средства и пока не получал оплаты работу. Также исполнительным продюсером выступает режиссер «Короны» Стивен Долдри.

В заявлении Сорренти и Гринвуд назвали ситуацию «разрушительной». Они ведут переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы возродить проект, и «по-прежнему настроены найти решение».

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