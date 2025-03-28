Съемки фильма с Саймоном Пеггом остановили из‑за долгов съемочной команде

Съемки фильма пришлось приостановить в феврале, на 15-й день запланированного месячного графика. Сообщается, что съемочной группе задолжали как минимум 600 тыс. фунтов стерлингов, и пока нет ясности, когда производство 5-миллионного проекта возобновится. В то же время актерский состав получил оплату благодаря защите их гонораров профсоюзом Equity.