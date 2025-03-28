20th Century займется производством фильма Мартина Скорсезе с Дуэйном Джонсоном и Леонардо Ди Каприо

Студия 20th Century Studios от Disney запустит производство криминального триллера Мартина Скорсезе с Дуэйном Джонсоном, Леонардо Ди Каприо и Эмили Блант, пишет Variety.
Сценарий напишет журналист и автор Ник Билтон, основываясь на предстоящей книге, которую он написал в соавторстве с Джонсоном.
«В 1960–70-х годах на Гавайях могущественный и харизматичный криминальный босс поднимается к власти, создавая самую влиятельную преступную империю на островах, ведя беспощадную войну против материковых корпораций и конкурирующих синдикатов, одновременно сражаясь за сохранение своей родной земли», — гласит официальный синопсис.
«Фильм основан на неизвестной ранее реальной истории человека, который стремился защитить свою родину через безжалостный путь к абсолютной власти — разжигая последнюю великую американскую мафиозную сагу, где битва за культурное выживание разворачивается в самом неожиданном месте: в раю», — сказано в анонсе.
Продюсерами проекта выступят Скорсезе (Sikelia Productions), Джонсон (Seven Bucks Productions), Ди Каприо (Appian Way Productions), Блант (Ledbury Productions) и Билтон (True Story Productions). Исполнительными продюсерами станут соосновательница Seven Bucks Productions Дэни Гарсия, Лиза Фрешетт из Sikelia Productions, а также Рик Йорн и Крис Доннелли из LBI Entertainment.