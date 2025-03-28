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Спортивный бренд Hoka обвинен в присвоении маорийской культуры

Сегодня в 07:40
Фото: Chris Lynch/Unsplash

Популярного производителя спортивной одежды Hoka обвинили в том, что он не признал маорийское происхождение своего названия. Претензии выдвинули эксперты по интеллектуальной собственности из числа коренного населения Новой Зеландии, пишет The Guardian.

Франко-американская компания, специализирующаяся на производстве беговой обуви, получила свое название от слова маори «хока», означающего «летать». Ее логотип, изображающий птицу в полете, отражает значение этого слова, как и ее слоган «Лети, человек, лети».

В начале своего существования компания приписывала свое название «древнему языку маори». Эта приписка исчезла из раздела «О компании» после того, как ее в 2012 году приобрел дистрибьютор Deckers Brands. Теперь бренд не упоминает о происхождении названия на своем сайте.

«Если они не хотят ассоциировать себя со словом из языка маори, им нужно прекратить его использовать», — сказала Линелл Таффери Хурия, ведущий эксперт по правам интеллектуальной собственности коренных народов.

«Зачем вы используете это слово, если вы не готовы признать его whakapapa [„уокапапа“ — „происхождение“] и его историю и взаимодействовать с коренным народом, от которого это слово происходит?» — спросила она.

Слова, понятия и мотивы маори часто имеют богатый смысл и историю, а их использование часто регулируется набором протоколов, известным как тиканга. Его несоблюдение рискует подорвать культуру маори и поставить бренды под удар, говорит Таффери Хурия.

В последние годы ряд международных брендов подвергся критике за использование слов и образов маори. В 2020 году линию одежды гонщика «Формулы-1» Фернандо Алонсо обвинили в использовании культуры маори в корыстных целях.

Годом позже британская компания по производству ковров подверглась критике за использование культуры маори для продажи своей продукции. Игровые компании подверглись нападкам за использование татуировок маори на своих персонажах, а компании социальных сетей столкнулись с возмущением из‑за создания фильтров для татуировок на лице в стиле маори.

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