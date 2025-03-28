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Ученый из Финляндии решила задачу, над которой математики бились 40 лет. В этом ей помогло вязание

Сегодня в 07:12
Фото: Riitta-Leena Inki

Сюсанна Хейккиля из Университета Йювяскюля в Финляндии решила математическую задачу, которая оставалась без ответа 40 лет. Об этом сообщает SciTechDaily.

Ученый совершила значительный прорыв в топологии — разделе математики, который изучает свойства и формы геометрических поверхностей. Она нашла ответ на вопрос, который в 1981 году сформулировал советско-французский математик Михаил Громов.

Если говорить простыми словами, Громов интересовался, можно ли любую гладкую, замкнутую, бездырочную многомерную форму (например, четырехмерную сферу) всегда получить путем растяжения и искажения плоского пространства. Более подробно и в научных терминах задача описывается на «Хабре».

Вопрос оставался без ответа десятилетиями, пока в 2019 году Александр Прайвес не построил контрпример в четырехмерном пространстве. Теперь же Хайккиля показала, какие именно четырехмерные формы можно получить путем растяжения и искажения плоского пространства. Оказалось, это возможно для строго определенных типов форм.

Кроме математики Сюзанна обожает вязание и говорит, что это самый простой способ понять и представить топологию на практике. На публичной защите своей работы она связала демонстрационные фигуры, чтобы объяснить решение простым языком.

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