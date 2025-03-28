Ученый из Финляндии решила задачу, над которой математики бились 40 лет. В этом ей помогло вязание

Вопрос оставался без ответа десятилетиями, пока в 2019 году Александр Прайвес не построил контрпример в четырехмерном пространстве. Теперь же Хайккиля показала, какие именно четырехмерные формы можно получить путем растяжения и искажения плоского пространства. Оказалось, это возможно для строго определенных типов форм.