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Короля Великобритании временно госпитализировали из‑за «побочных эффектов во время лечения рака»

Сегодня в 05:59
Фото: Getty Images/Pool

Король Великобритании Карл III провел короткое время в больнице после того, как у него возникли «временные побочные эффекты во время лечения рака». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Букингемский дворец.

Король отменил запланированную поездку в Бирмингем, следуя медицинским указаниями. В городе он должен был поучаствовать в четырех публичных мероприятиях, которые вынужден пропустить.

К настоящему моменту монарх вернулся в вестминстерскую резиденцию Кларенс-хаус, где продолжает работать с государственными документами и проводить звонки из кабинета. Он принес извинения «всем тем, кто может испытать неудобства или разочарование» в результате отмены встреч.

В Букингемском дворце не уточнили, какие с какими именно побочными эффектами столкнулся Карл III.

Би-би-си отмечает: «Основной посыл из дворца — это уверенность и спокойствие: перенос визита в Бирмингем рассматривается как незначительная заминка на фоне в целом позитивной картины состояния здоровья короля. Не было никакой драматичности — король поехал в больницу London Clinic в центре Лондона на автомобиле, а не в карете скорой помощи».

После новости о кратковременной госпитализации монарха премьер-министр Кир Стармер «пожелал Его Величеству Королю всего наилучшего».

Впервые о диагнозе Карла III стало известно в феврале 2024 года. Тогда в Букингемском дворце объявили, что у 75-летнего монарха выявили онкологическое заболевание на ранней стадии, не уточнив, о каком типе рака речь. Карл III начал лечение и на время отменил публичные мероприятия, но вскоре вернулся к ним. В декабре Sky News сообщал, что король чувствует себя хорошо, процедуры продолжатся в 2025 году.

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