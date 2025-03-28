Короля Великобритании временно госпитализировали из‑за «побочных эффектов во время лечения рака»

Король Великобритании Карл III провел короткое время в больнице после того, как у него возникли «временные побочные эффекты во время лечения рака». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Букингемский дворец.
Король отменил запланированную поездку в Бирмингем, следуя медицинским указаниями. В городе он должен был поучаствовать в четырех публичных мероприятиях, которые вынужден пропустить.
К настоящему моменту монарх вернулся в вестминстерскую резиденцию Кларенс-хаус, где продолжает работать с государственными документами и проводить звонки из кабинета. Он принес извинения «всем тем, кто может испытать неудобства или разочарование» в результате отмены встреч.
В Букингемском дворце не уточнили, какие с какими именно побочными эффектами столкнулся Карл III.
Би-би-си отмечает: «Основной посыл из дворца — это уверенность и спокойствие: перенос визита в Бирмингем рассматривается как незначительная заминка на фоне в целом позитивной картины состояния здоровья короля. Не было никакой драматичности — король поехал в больницу London Clinic в центре Лондона на автомобиле, а не в карете скорой помощи».
После новости о кратковременной госпитализации монарха премьер-министр Кир Стармер «пожелал Его Величеству Королю всего наилучшего».
Впервые о диагнозе Карла III стало известно в феврале 2024 года. Тогда в Букингемском дворце объявили, что у 75-летнего монарха выявили онкологическое заболевание на ранней стадии, не уточнив, о каком типе рака речь. Карл III начал лечение и на время отменил публичные мероприятия, но вскоре вернулся к ним. В декабре Sky News сообщал, что король чувствует себя хорошо, процедуры продолжатся в 2025 году.