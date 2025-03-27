«Йеллоустоун» может получить спин-офф с Люком Граймсом

Сериал «Йеллоустон» может получить спин-офф с Люком Граймсом и Спенсером Хаднатом. Вещательная сеть CBS ведет переговоры о расширении вселенной, сообщает Deadline.
Слухи о спин-оффе «Йеллоустона» появились более месяца назад. Граймс вернется к роли комиссара по животноводству Кейси Даттона.
Если это шоу действительно начнут снимать, то оно станет частью другого спин-оффа «Йеллоустона» с Келли Райлли и Коулом Хаузером в главных ролях. Его подготовку анонсировали в декабре 2024 года.
Это ознаменовало бы возвращение вселенной «Йеллоустоуна» на CBS, которая транслировала первые сезоны сериала во время забастовок в Голливуде. Однако производством займется MTV Entertainment, как и в случае с «Йеллоустоуном», а не CBS Studios.
Ранее выходили сериалы, продолжающие историю «Йеллоустоуна», — это приквелы «1883» и «1923».