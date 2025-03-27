«Наши графические процессоры плавятся»: у ChatGPT появился лимит на генерацию картинок

OpenAI вынуждена временно установить ограничение на количество запросов на генерацию изображений ChatGPT, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру. Разработчики пытаются повысить свою эффективность в обработке лавины запросов, сообщил Сэм Альтман в X.
«Очень забавно смотреть, как людям нравятся изображения в ChatGPT, но наши графические процессоры плавятся», — написал Альтман. Он понадеялся, что ограничение понадобится ненадолго.
С ограничением столкнулись пользователи бесплатной версии ChatGPT. Альтман заявил, что скоро без подписки можно будет генерировать до трех изображений в день.
OpenAI использует свою модель GPT-4o для работы инструмента генерации изображений. Как пишет The Verge, генерации получаются даже более реалистичными, чем раньше, и лучше справляются с изображением текста.
Активные пользователи ChatGPT более одиноки и владеют меньшими социальными связями в реальной жизни. Они также эмоционально более зависимы от инструмента ИИ, выяснили ученые.