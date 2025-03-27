Прокурор потребовал 18 месяцев условного срока для Жерара Депардье

В своих показаниях декоратор по имени Амели утверждала, что Депардье зажал ее между своих бедер и схватил ее тело на съемочной площадке. Прокурор назвал это «бесспорным» сексуализированным насилием, у которого было три свидетеля. Адвокат декоратора Карин Дюррье-Дибольт заявила, что актер на протяжении десятилетий совершал неправомерные действия по отношению к «маленьким людям» в киноиндустрии, но это замалчивалось в силу статуса кинозвезды.