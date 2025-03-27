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Прокурор потребовал 18 месяцев условного срока для Жерара Депардье

Сегодня в 18:55
Фото: Chesnot/Getty Images

Прокурор потребовал приговорить Жерара Депардье к 18 месяцам условного срока по обвинению в сексуализированном насилии над двумя женщинами. Коллегия из трех судей вынесет свой вердикт 13 мая, сообщает The Guardian.

Государственный обвинитель заявил, что актера следует судить «как любого другого гражданина» вне зависимости от его статуса знаменитости. Он сказал уголовному суду Парижа, что Депардье атаковал женщин «в подчиненном положении», которые финансово зависели от съемок, на которых работали. С обвинениями против актера выступили художница по декорациям и помощница режиссера.

В своих показаниях декоратор по имени Амели утверждала, что Депардье зажал ее между своих бедер и схватил ее тело на съемочной площадке. Прокурор назвал это «бесспорным» сексуализированным насилием, у которого было три свидетеля. Адвокат декоратора Карин Дюррье-Дибольт заявила, что актер на протяжении десятилетий совершал неправомерные действия по отношению к «маленьким людям» в киноиндустрии, но это замалчивалось в силу статуса кинозвезды.

Помощница режиссера, имя которой не разглашается, утверждает, что Депардье дважды трогал ее ягодицы и грудь. Прокурор также объявил это сексуализированным насилием, о котором знали другие участники съемок. Адвокат истицы Клод Венсан зачитал длинный список непристойных слов и грубых выражений, которые, как утверждается, произносил Депардье.

Депардье грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тыс. евро. Помимо официальных обвинений, адвокаты называют Депардье «главным женоненавистником среди женоненавистников».

В ходе суда Депардье признал, что позволял себе грубую речь на съемочной площадке и клал руки на бедра декоратора, но отрицал сексуализированное насилие. Его адвокат Жереми Ассус заявлял, что это судебное разбирательство стало для актера «кошмаром» и «адом».

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