Вышел трейлер «Битвы за битвой» с Леонардо Ди Каприо

Warner Bros. опубликовала трейлер нового фильма Пола Томаса Андерсона. Премьера запланирована на 26 сентября.
Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Он сыграл Боба Фергюсона, чокнутого, растрепанного революционера, который пытается спастись со своей возлюбленной от бывшего полковника. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.
Андерсон снял свободная экранизация романа Томаса Пинчона «Винляндия». Режиссер сам написал сценарий и выступил продюсером ленты, которая, по данным Variety, около 140 млн долларов.
Вместе со звездой «Титаника» в фильме снялись Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Шон Пенн. Для Ди Каприо это первая совместная работа с Андерсоном.
«Битва за битвой» снималась на 35-мм пленку с использованием камер VistaVision. Съемки проходили в Калифорнии и дополнительно в Эль-Пасо, штат Техас.