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В США няня нашла мужчину под кроватью ребенка, когда хотела доказать, что в комнате нет монстров

Сегодня в 15:56
Фото: Andersen Ross/Getty Images

В США детская няня обнаружила под кроватью мужчину, когда хотела доказать ребенку, что в комнате нет монстров. Незваного гостя задержала полиция, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 24 марта в доме неподалеку от города Грейт-Бенд, штат Канзас. Сиделка пыталась уложить детей спать, но один из них испугался и сказал, что под его кроватью прячется монстр.

Женщина решила показать ребенку, что под кроватью никого нет, но когда заглянула под нее, то «столкнулась лицом к лицу с подозреваемым мужчиной, который там прятался», сообщается в соцсетях полиции. Возникла потасовка, после которой неизвестному удалось скрыться до прибытия помощи.

Когда полиция прибыла на место, потерпевшая заявила, что в дом проник 27-летний Мартин Вильялобос-младший, который когда‑то там жил. На следующее утро полицейские обнаружили подозреваемого и после непродолжительной погони поймали и арестовали его.

Вильялобоса обвинили в похищении ребенка, ограблении, нанесении побоев, создании угрозы для ребенка, воспрепятствовании действиям сотрудника полиции и нарушении постановления о защите от жестокого обращения. Он содержится под стражей.

В феврале, в День святого Валентина, вор проник в дом актрисы Николь Кидман. В момент инцидента дома никого не было.

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