В США няня нашла мужчину под кроватью ребенка, когда хотела доказать, что в комнате нет монстров

Женщина решила показать ребенку, что под кроватью никого нет, но когда заглянула под нее, то «столкнулась лицом к лицу с подозреваемым мужчиной, который там прятался», сообщается в соцсетях полиции. Возникла потасовка, после которой неизвестному удалось скрыться до прибытия помощи.