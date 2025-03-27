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В России выпустят инклюзивную кулинарную книгу ― с рецептами, понятными всем

Сегодня в 15:49
Фото: Planeta.ru

На Planeta.ru стартовал сбор на издание книги с рецептами на ясном языке. Это совместный проект петербургских инклюзивных мастерских «Простые вещи», «Вкусвилла» и краудфандинговой экосистемы Planeta.ru.

Ясный язык ― это способ написания текстов, который делает информацию понятной для всех. Он особенно полезен для людей с ментальными особенностями, пожилых и детей.

В инклюзивной кулинарной книге соберут рецепты простых и вкусных блюд, в том числе веганских и безглютеновых. Их сопроводят пошаговыми инструкциями, иллюстрациями и QR-кодами с видеоуроками. Такая книга поможет не только людям с ментальными особенностями, но и тем, кто только начинает осваивать кулинарию.

Книга будет называться «Простая книга с простыми рецептами». Средства от ее продажи направят на поддержу «Простых вещей».

А еще Planeta.ru запускает кулинарное шоу, где сотрудники инклюзивного кафе «Огурцы» и мастерских «Простые вещи» готовят любимые блюда. Программа «Простые рецепты» будет выходить на платформе «Орбита».

По словам основателя Planeta.ru Федора Мурачковского, проект не только будет полезен широкой аудитории, но и поможет разрушить стереотипы.

Основательница «Простых вещей» Маша Грекова отметила: «Готовить — это очень важный навык для любого взрослого человека. Поэтому кулинарная мастерская появилась в „Простых вещах“ одной из первых. Нам важно, чтобы ребята с ментальными особенностями умели готовить простую и вкусную еду для себя и своих близких. Эта книга на ясном языке — новый помощник для достижения этой цели».

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