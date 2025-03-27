В России выпустят инклюзивную кулинарную книгу ― с рецептами, понятными всем

В инклюзивной кулинарной книге соберут рецепты простых и вкусных блюд, в том числе веганских и безглютеновых. Их сопроводят пошаговыми инструкциями, иллюстрациями и QR-кодами с видеоуроками. Такая книга поможет не только людям с ментальными особенностями, но и тем, кто только начинает осваивать кулинарию.