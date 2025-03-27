У игры «Русы против ящеров» появилась вторая часть

Студия The Bratans выпустила вторую часть мемной игры «Русы против ящеров». Она доступна в Steam и получила только положительные отзывы.
В сиквеле стало возможным кататься на динозаврах, обнимать березку и наносить удар по ящерам с вертолета. Разработчики добавили модные локации и деревни, а также городища древних русов.
«Мерзкие ящеры, подгоняемые своими тайными покровителями, получив новые ящерские технологии, вновь коварно напали на земли русов. Гиперборея в огне, Байкал загрязняется заводами по производству ящерских машин, и только славные богатыри [готовы] развалить всем клятым захватчикам кабины и выгнать их прочь», — говорится в описании сиквела.
«Русы против ящеров» появились в сентябре 2023 года. После выхода игра получила 99% положительных отзывов в Steam. В комментариях пользователи называли ее тайтлом года и подшучивали, что это «убийца „Смуты“».
В основу игры легли вымышленные теории от ютуб-канала «Профессор Багиров», который занимается «разоблачением ящерской идеологии». Мемы про войну древних русов и ящеров быстро набрали популярность в сети. В них под видом забытой истории рассказывают, как вымышленная древнерусская империя боролась с инопланетными захватчиками, а ее жители катались на динозаврах.
В феврале в Steam вышла еще одна мемная игра — «Скуфы против квадроберов».