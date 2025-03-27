Пашу Техника ввели в искусственную кому

Чем именно вызвано отравление рэпера, точно неизвестно. По словам его представителя, «дела так себе». Как пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста, недавно он получил тяжелое отравление от запрещенных веществ, после чего ему потребовалась помощь врачей.