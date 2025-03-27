Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в тайской больнице. Туда артист попал в тяжелом состоянии. Об этом рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на менеджера артиста Марка.
По его словам, он узнал о произошедшем около 10.30. Сперва ему сообщили, что артист находится под капельницей, но спустя час близкие Техника рассказали, что его подключили к ИВЛ.
«Он в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому, но вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», — прокомментировал менеджер.
Чем именно вызвано отравление рэпера, точно неизвестно. По словам его представителя, «дела так себе». Как пишет «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых артиста, недавно он получил тяжелое отравление от запрещенных веществ, после чего ему потребовалась помощь врачей.
Бывшая жена артиста Ева Карицкая утверждает, что концертный менеджер Техника пытался скрыть информацию о его госпитализации. Она опубликовала скриншот переписки, где менеджер Техника говорит, что тот «выпил сироп или что‑то там» и теперь под капельницей.