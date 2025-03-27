Individuum не пустили на ярмарку Non/fiction. Издательство устроит свой фестиваль ― в рюмочных

На фесте будут встречи с авторами книг Individuum Максимом Жегалиным («Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века»), Алексеем Сафроновым («Большая советская экономика. 1917–1991»), Николаем Герасимовым («Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм»), Денисом Пузыревым («Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал») и Василием Чистюхиным («Никак. Как стать успешным художником»).