Individuum не пустили на ярмарку Non/fiction. Издательство устроит свой фестиваль ― в рюмочных

Сегодня / 13:42
На экс-директора музея Permm завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих
Сегодня / 15:49
В России выпустят инклюзивную кулинарную книгу ― с рецептами, понятными всем
Сегодня / 14:58
У игры «Русы против ящеров» появилась вторая часть
Сегодня / 14:48
Пашу Техника ввели в искусственную кому
Сегодня / 14:16
«Олененок» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA TV
Сегодня / 13:59
Чаще всех со спектаклей уходят миллениалы — но им за это стыдно в отличие от зумеров
Сегодня / 13:13
Умерла авторка «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит
Сегодня / 12:59
Каждый пятый россиянин выбрал карьеру вместо личной жизни
Сегодня / 12:22
В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления
Сегодня / 11:55
Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*
Сегодня / 11:42
Tyga приедет с концертом в Москву
Сегодня / 11:19
Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»
Сегодня / 09:30
Миниатюрная такса больше года прожила в диких условиях на австралийском острове
Сегодня / 09:13
Совместный фестиваль Сomic Con и «Игромир» пройдет в декабре 2025 года
Сегодня / 08:58
Москвич запустил услугу «хам на час» для разговоров с токсичными людьми
Сегодня / 08:44
ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения
Сегодня / 08:24
Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»
Сегодня / 07:52
Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной
Сегодня / 07:30
CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» с Люком Граймсом
Сегодня / 06:41
Умер телеведущий и актер Алексей Веселкин
Сегодня / 22:58
HBO выпустит документальный фильм о Билли Джоэле
Сегодня / 22:05
Шарлотта Генсбур руководит балетной труппой в трейлере сериала «Этуаль»
Обновлено вчера в 20:54
Иэн Маккелен, Патрик Стюарт, Том Хиддлстон и Педро Паскаль сыграют в «Мстители: Судный день»
Вчера / 19:27
В Москве прошел «Тех-Френдли завтрак» — презентация нового фестиваля о технологиях
Вчера / 19:18
Рене Зеллвегер присоединится к пятому сезону «Убийств в одном здании»
Вчера / 18:55
Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix
Вчера / 18:31
Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра после уроков
Вчера / 17:42
Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Спасаемый»

Individuum не пустили на ярмарку Non/fiction. Издательство устроит свой фестиваль ― в рюмочных

Сегодня в 14:48
Фото: t.me/individuumbooks

Издательству Individuum впервые отказали в участии в ярмарке Non/fiction, которая традиционно проходит в московском Гостином Дворе. Об этом «Афише Daily» рассказали представители издательства. Организаторы ярмарки не сообщили, почему отклонили заявку.

Но Individuum все равно откроет свой стенд в Гостином Дворе на время проведения ярмарки (с 10 по 13 апреля). Все новинки издательства можно будет купить в рюмочной «Барка», она расположена по тому же адресу: Ильинка, 4.

Более того, в даты ярмарки Individuum проведет собственный фестиваль «„Бражники“ — и напиться!». Помимо «Барки», он пройдет еще на двух площадках ― «Дежурная рюмочная» (Новый Арбат, 7, стр. 1) и «Книжный в клубе» (Покровский б-р, 6/20, стр. 1).

На фесте будут встречи с авторами книг Individuum Максимом Жегалиным («Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века»), Алексеем Сафроновым («Большая советская экономика. 1917–1991»), Николаем Герасимовым («Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм»), Денисом Пузыревым («Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал») и Василием Чистюхиным («Никак. Как стать успешным художником»).

Вход на встречи с писателями будет свободным по регистрации. Полная программа позже появится на сайте фестиваля. Партнером программы выступает университет «Зинзивер», гуманитарный проект в рюмочных.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами