Individuum не пустили на ярмарку Non/fiction. Издательство устроит свой фестиваль ― в рюмочных

Издательству Individuum впервые отказали в участии в ярмарке Non/fiction, которая традиционно проходит в московском Гостином Дворе. Об этом «Афише Daily» рассказали представители издательства. Организаторы ярмарки не сообщили, почему отклонили заявку.
Но Individuum все равно откроет свой стенд в Гостином Дворе на время проведения ярмарки (с 10 по 13 апреля). Все новинки издательства можно будет купить в рюмочной «Барка», она расположена по тому же адресу: Ильинка, 4.
Более того, в даты ярмарки Individuum проведет собственный фестиваль «„Бражники“ — и напиться!». Помимо «Барки», он пройдет еще на двух площадках ― «Дежурная рюмочная» (Новый Арбат, 7, стр. 1) и «Книжный в клубе» (Покровский б-р, 6/20, стр. 1).
На фесте будут встречи с авторами книг Individuum Максимом Жегалиным («Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века»), Алексеем Сафроновым («Большая советская экономика. 1917–1991»), Николаем Герасимовым («Убить в себе государство. Как бунтари, философы и мечтатели придумали русский анархизм»), Денисом Пузыревым («Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупция и криминал») и Василием Чистюхиным («Никак. Как стать успешным художником»).
Вход на встречи с писателями будет свободным по регистрации. Полная программа позже появится на сайте фестиваля. Партнером программы выступает университет «Зинзивер», гуманитарный проект в рюмочных.