Чаще всего в театры ходят бумеры (люди старше 55 лет) — 75,6%. На втором месте — зрители в возрасте от 18 до 24 лет (75%), затем следуют люди 25–44 лет (67,6%) и аудитория в возрасте 45–54 (65,7%). Большинству зумеров важно сделать фото в фойе или в зале (36%), а для остальных поколений наиболее важны эмоции в конце спектакля и громкие аплодисменты на поклонах.