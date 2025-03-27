Чаще всего не досматривают спектакли и уходят миллениалы. Зумеры делают это реже, но, в отличие от поколения постарше, не испытывают неловкости или стыда, выяснил МТС Live и поделился результатами опроса с «Афишей Daily».
До занавеса театр покидают 67,6% респондентов из поколения Y. 43% из них признались, что испытывают неловкость из‑за этого, 35% — стыд перед другими зрителями. Тогда как большинство зумеров (40%), которые хоть раз уходили со спектакля, отмечают, что не испытали негативных эмоций.
Чаще всего в театры ходят бумеры (люди старше 55 лет) — 75,6%. На втором месте — зрители в возрасте от 18 до 24 лет (75%), затем следуют люди 25–44 лет (67,6%) и аудитория в возрасте 45–54 (65,7%). Большинству зумеров важно сделать фото в фойе или в зале (36%), а для остальных поколений наиболее важны эмоции в конце спектакля и громкие аплодисменты на поклонах.
У каждого поколения свои причины для похода в театр. Зумеры делают это за компанию (37,4%), миллениалы и иксы отдыхают от будничных дел (по 40%), бумеры отмечают важные события (34%). Самое молодое поколение делает выбор в пользу экспериментальных жанров, а все остальные постарше предпочитают классическую комедию. Главным фактором, который может отпугнуть их от постановки, зумеры, иксы и бумеры назвали запутанные описания, а миллениалы — большую продолжительность.
При выборе спектакля все поколения смотрят в первую очередь на актерский состав — известные имена в афише важны для 39% зрителей. Треть зрителей также отметила важность сюжета постановки (30%), а также наличие буфета в театре (22%). Источники рекомендаций у всех разные: зумеры узнают о постановках через телеграм-каналы о театре (27,5%), миллениалы ориентируются по отзывам в интернете (29%), а поколение X (33,5%) и бумеры (29%) чаще прислушиваются к советам друзей и близких.
МТС Live провел опрос к Всемирному дню театра. В нем приняли участие более 1200 россиян из всех регионов РФ.