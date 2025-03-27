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На экс-директора музея Permm завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих

Сегодня в 13:42
Фото: «Пермь 36,6»

Против бывшего директора Пермского музея современного искусства Permm Наили Аллахвердиевой возбудили дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Properm и РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По информации собеседников Properm, причиной уголовного преследования стали несколько работ из коллекции музея. По версии следствия, Аллахвердиева, понимая, что работы могут быть оскорбительны для верующих, допустила их свободную демонстрацию.

Среди прочего заявителей оскорбило использование библейских сюжетов в работах «Ангел с трубой» Сергея Горшкова, «Голубые города» Тани Аношиной и гравюре «Paradisi» Константина Звездочетова. По крайней мере некоторые из этих произведений выставлялись в музее еще в 2011–2012 годах.

Собеседники издания в прокуратуре утверждают, что дело завели «после обращений граждан в разные силовые структуры». По части 1 статьи 148 УК Аллахвердиевой грозят штраф, обязательные работы или до 1 года лишения свободы.

Наиля Аллахвердиева возглавила Permm в 2019 году, а до этого она была арт-директором музея. В декабре 2024-го она покинула пост, заявив, что «полностью реализовала свои планы по развитию» музея.

За месяц до этого, в ноябре, в Permm прошли обыски по делу Марата Гельмана* ― основателя Пермского музея современного искусства, которого в России признали иноагентом и внесли в список террористов и экстремистов. Источники «Рен ТВ» сообщали также об обысках у Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров.

Properm со ссылкой на данные, прозвучавшие в судебных процессах, сообщало, что Аллахвердиева покинула Россию.

* Марат Гельман внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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