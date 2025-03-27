На экс-директора музея Permm завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих

За месяц до этого, в ноябре, в Permm прошли обыски по делу Марата Гельмана* ― основателя Пермского музея современного искусства, которого в России признали иноагентом и внесли в список террористов и экстремистов. Источники «Рен ТВ» сообщали также об обысках у Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров.