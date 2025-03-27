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«Олененок» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA TV

Сегодня в 14:16
Фото: Netflix

Полуавтобиографическая драма Ричарда Гадда «Олененок» стала лидером по количеству номинаций на премию BAFTA в области телевидения в 2025 году, сообщил Variety.

Сериал представлен в восьми категориях, включая «Лучшего главного актера» и «Лучшую актрису второго плана». Проект также претендует на звание лучшего драматического мини-сериала, наряду с «Одним днем», «Потерянными мальчиками и феями» и «Мистером Бейтсом против почты».

Последний получил шесть номинаций, встав в одном ряду с «Соперниками» и «Медленными лошадьми».

Звезда «Медленных лошадей» Гэри Олдман, сыгравший неподражаемого ворчуна Джексона Лэмба, вместе с Гаддом претендует на награду в номинации «Лучший главный актер». К ним присоединились Дэвид Теннант за роль телевизионного магната Тони Баддингема в «Соперниках», Ленни Джеймс в роли Барри Уокера в «Мистере Любовнике» и Тоби Джонс в роли мистера Бейтса.

В номинации «Лучшая главная актриса» представлены Моника Долан («Мистер Бейтс»), Шэрон Ди Кларк («Мистер Любовник»), Мариса Абела («Индустрия»), Билли Пайпер («Скуп»), Анна Максвелл («Пока я тебя не убью») и Лола Петтикрю («Ничего не говори»).

«Ничего не говори» также получил номинации за лучшую актрису второго плана (Максин Пик) и как лучший международный проект.

Премия BAFTA TV 2025 состоится 11 мая в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Ведущим церемонии впервые станет шотландский актер Алан Камминг. Полный список номинантов можно посмотреть здесь.

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