«Олененок» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA TV

Звезда «Медленных лошадей» Гэри Олдман, сыгравший неподражаемого ворчуна Джексона Лэмба, вместе с Гаддом претендует на награду в номинации «Лучший главный актер». К ним присоединились Дэвид Теннант за роль телевизионного магната Тони Баддингема в «Соперниках», Ленни Джеймс в роли Барри Уокера в «Мистере Любовнике» и Тоби Джонс в роли мистера Бейтса.