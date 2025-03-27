Опрос показал, что каждый пятый россиянин выбрал карьеру вместо личной жизни

55% респондентов не заметили изменений в балансе личной жизни и работы за прошедший год, но чаще всего о дисбалансе говорили жители Сибири (23%), Урала и Северо-Западного округа (по 20%). 18% опрошенных заявили, что держат в приоритете личную жизнь и семью, при этом на Северном Кавказе и на Юге России этот показатель еще выше — 25 и 24% соответственно.