Опрос показал, что каждый пятый россиянин выбрал карьеру вместо личной жизни

В 2024 году 20% россиян, принявших участие в опросе, отказались от личной жизни в пользу построения карьеры. Результатами исследования банка ВТБ делится «Газета.ру».
55% респондентов не заметили изменений в балансе личной жизни и работы за прошедший год, но чаще всего о дисбалансе говорили жители Сибири (23%), Урала и Северо-Западного округа (по 20%). 18% опрошенных заявили, что держат в приоритете личную жизнь и семью, при этом на Северном Кавказе и на Юге России этот показатель еще выше — 25 и 24% соответственно.
90% респондентов сталкивались с переработками и задерживались на работе. Улучшить положение помогла бы доплата за переработки, считают 47% россиян. За гибкий график высказались 44%, за снижение нагрузки — 36%, за удаленку — 33%, за дополнительные выходные — 31%. Меньше всего перерабатывают жители Дальнего Востока (19%), Петербурга (12%) и Приволжья (11%).
«Современный ритм жизни заставляет россиян расставлять приоритеты — по итогам нашего опроса, за последний год жители большинства регионов страны стали уделять больше времени работе, немного сместив личную жизнь на второй план. Сотрудники уже давно не ограничиваются стандартным графиком и постоянно на связи в рабочих чатах и почте, времени на другие дела попросту не остается», — объяснил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков.
Опрос ВТБ проводился среди 1,5 тыс. россиян из городов с населением от 100 тыс. человек.
Под конец 2024-го Минэкономразвития РФ предложило повысить гибкость рынка труда на фоне дефицита кадров за счет увеличения лимита сверхурочной работы в два раза.