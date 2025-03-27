Умерла авторка «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

В том же году редактор Alloy Entertainment Элиза Доннер заказала ей серию «Дневники вампира». Первые три книги серии были опубликованы в 1991 году издательством HarperCollins, а четвертая вышла в следующем году. Тогда Смит еще не понимала, что эта работа была наемной: ей не принадлежали ни персонажи, ни авторские права.