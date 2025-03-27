Умерла авторка «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

Сегодня / 13:42
На экс-директора музея Permm завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих
Сегодня / 14:16
«Олененок» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA TV
Сегодня / 12:59
Опрос показал, что каждый пятый россиянин выбрал карьеру вместо личной жизни
Сегодня / 12:22
В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления
Сегодня / 11:55
Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*
Сегодня / 11:42
Tyga приедет с концертом в Москву
Сегодня / 11:19
Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»
Сегодня / 09:30
Миниатюрная такса больше года прожила в диких условиях на австралийском острове
Сегодня / 09:13
Совместный фестиваль Сomic Con и «Игромир» пройдет в декабре 2025 года
Сегодня / 08:58
Москвич запустил услугу «хам на час» для разговоров с токсичными людьми
Сегодня / 08:44
ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения
Сегодня / 08:24
Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»
Сегодня / 07:52
Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной
Сегодня / 07:30
CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» с Люком Граймсом
Сегодня / 06:41
Умер телеведущий и актер Алексей Веселкин
Сегодня / 22:58
HBO выпустит документальный фильм о Билли Джоэле
Сегодня / 22:05
Шарлотта Генсбур руководит балетной труппой в трейлере сериала «Этуаль»
Обновлено вчера в 20:54
Иэн Маккелен, Патрик Стюарт, Том Хиддлстон и Педро Паскаль сыграют в «Мстители: Судный день»
Вчера / 19:27
В Москве прошел «Тех-Френдли завтрак» — презентация нового фестиваля о технологиях
Вчера / 19:18
Рене Зеллвегер присоединится к пятому сезону «Убийств в одном здании»
Вчера / 18:55
Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix
Вчера / 18:31
Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра после уроков
Вчера / 17:42
Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Спасаемый»
Вчера / 17:14
В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином
Вчера / 17:01
Стивена Фрая посвятили в рыцари
Вчера / 16:02
Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей
Вчера / 15:53
С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию
Вчера / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае

Умерла авторка «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

Сегодня в 13:13
Фото: theljsmith.com

Писательница Эл Джей Смит, создавшая серию «Дневники вампира», умерла в возрасте 66 лет, сообщил Independent.

В течение десяти лет она боролась с редким аутоиммунным заболеванием. Ее смерть 8 марта подтвердили ее партнер Джули Дивола и сестра Джуди Клиффорд.

Лиза Джейн Смит родилась 4 сентября 1958 года в Уолнат-Крик, штат Калифорния. На писательскую деятельность ее вдохновила школьная учительница английского языка Зои Гиббс.

Смит изучала психологию в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, а затем получила диплом преподавателя в Государственном университете Сан-Франциско. В 1986 году она начала преподавать в начальной школе, но через три года ушла, чтобы заняться писательством.

В 1987 году, когда она еще преподавала, издательство MacMillan опубликовало ее первую книгу «Ночь солнцестояния». Вторая книга «Heart of Valor» была опубликована в 1990 году.

В том же году редактор Alloy Entertainment Элиза Доннер заказала ей серию «Дневники вампира». Первые три книги серии были опубликованы в 1991 году издательством HarperCollins, а четвертая вышла в следующем году. Тогда Смит еще не понимала, что эта работа была наемной: ей не принадлежали ни персонажи, ни авторские права.

Она стала плодовитым автором молодежной фантастики, написав серию трилогий: «Тайный круг» (1992), «Запретная игра» (1994) и «Темные видения» (1995). В 1996 году она опубликовала первую книгу из серии «Ночной мир», за которой последовали еще восемь книг в течение следующих двух лет.

Когда в середине 2000-х годов популярность книг о вампирах возросла, продажи серии «Дневники вампира» начали стремительно расти. В 2007 году компания Alloy Entertainment заключила с ней контракт на написание еще одной трилогии. На этот раз ей полагалась половина гонорара с продаж произведений.

В 2009 году серия была адаптирована в одноименное телешоу. Но к 2011 году Смит была уволена с поста официального автора серии, как сообщается, из‑за разногласий по поводу ключевого сюжетного момента. Ее черновой вариант книги «Охотники: Призрак» был переписан другим автором, и еще пять романов также были написаны другим человеком.

Смит обратилась к фанфикшену, чтобы вернуть себе персонажи, созданные ею много десятилетий назад. В 2014 году с помощью онлайн-издательства Kindle Worlds она опубликовала книгу и новеллу, продолжающие созданные ею сюжетные линии.

В 2015 году Смит была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких после недиагностированного гранулематоза с полиангиитом, который повредил ее почки, сердце, печень и желчный пузырь.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами