Умерла авторка «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

Писательница Эл Джей Смит, создавшая серию «Дневники вампира», умерла в возрасте 66 лет, сообщил Independent.
В течение десяти лет она боролась с редким аутоиммунным заболеванием. Ее смерть 8 марта подтвердили ее партнер Джули Дивола и сестра Джуди Клиффорд.
Лиза Джейн Смит родилась 4 сентября 1958 года в Уолнат-Крик, штат Калифорния. На писательскую деятельность ее вдохновила школьная учительница английского языка Зои Гиббс.
Смит изучала психологию в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре, а затем получила диплом преподавателя в Государственном университете Сан-Франциско. В 1986 году она начала преподавать в начальной школе, но через три года ушла, чтобы заняться писательством.
В 1987 году, когда она еще преподавала, издательство MacMillan опубликовало ее первую книгу «Ночь солнцестояния». Вторая книга «Heart of Valor» была опубликована в 1990 году.
В том же году редактор Alloy Entertainment Элиза Доннер заказала ей серию «Дневники вампира». Первые три книги серии были опубликованы в 1991 году издательством HarperCollins, а четвертая вышла в следующем году. Тогда Смит еще не понимала, что эта работа была наемной: ей не принадлежали ни персонажи, ни авторские права.
Она стала плодовитым автором молодежной фантастики, написав серию трилогий: «Тайный круг» (1992), «Запретная игра» (1994) и «Темные видения» (1995). В 1996 году она опубликовала первую книгу из серии «Ночной мир», за которой последовали еще восемь книг в течение следующих двух лет.
Когда в середине 2000-х годов популярность книг о вампирах возросла, продажи серии «Дневники вампира» начали стремительно расти. В 2007 году компания Alloy Entertainment заключила с ней контракт на написание еще одной трилогии. На этот раз ей полагалась половина гонорара с продаж произведений.
В 2009 году серия была адаптирована в одноименное телешоу. Но к 2011 году Смит была уволена с поста официального автора серии, как сообщается, из‑за разногласий по поводу ключевого сюжетного момента. Ее черновой вариант книги «Охотники: Призрак» был переписан другим автором, и еще пять романов также были написаны другим человеком.
Смит обратилась к фанфикшену, чтобы вернуть себе персонажи, созданные ею много десятилетий назад. В 2014 году с помощью онлайн-издательства Kindle Worlds она опубликовала книгу и новеллу, продолжающие созданные ею сюжетные линии.
В 2015 году Смит была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких после недиагностированного гранулематоза с полиангиитом, который повредил ее почки, сердце, печень и желчный пузырь.