В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления

Би-би-си рассказала о новых словах, добавленных в Оксфордский словарь английского языка (OED). Среди них — слово «гигил» (gigil), обозначающее переполняющее чувство умиления.
Взятое из тагальского языка (один из основных языков Филиппин), гигил — это «чувство, настолько сильное, что оно вызывает у нас непреодолимое желание крепко сжать руки, стиснуть зубы и ущипнуть или сдавить того, кто или что нам кажется таким очаровательным».
В список также попало «аламак» — разговорное восклицание, используемое для выражения удивления или возмущения в Сингапуре и Малайзии.
«Разве не было бы полезно для носителей английского языка иметь специальное слово для обозначения солнечного света, пробивающегося сквозь листву… Или слово для обозначения действия, когда вы сидите на улице и наслаждаетесь пивом?» — говорится в последнем обновлении OED.
По словам его представителей, люди, говорящие на английском наряду с другими языками, заполняют лексические пробелы, «заимствуя непереводимое слово из другого языка». Когда они делают это достаточно часто, заимствованное слово «становится частью их словарного запаса».
Большинство вновь добавленных слов из Сингапура и Малайзии — это названия блюд. Среди них — тосты кайя, карри из рыбьей головы и пароход: блюдо из тонко нарезанного мяса и овощей.
«Все эти разговоры о еде могут вдохновить человека на то, чтобы взять еду навынос, или тапау», — говорится в OED, ссылаясь на еще одно новое слово, пришедшее из мандаринского и кантонского диалектов и означающее «упаковывать или заворачивать еду, чтобы взять ее с собой».
Помимо гигила, в число новых филиппинских слов входят национальное развлечение видеоке — местная версия караоке, включающая систему подсчета очков, и салакот — широкополая легкая шляпа, часто используемая фермерами.
Другие филиппинские дополнения включают то, что OED называет «идиосинкразическим использованием существующих английских слов», например «террор», которое иногда используется для описания строгого, сурового или требовательного учителя.
Всего OED содержит более 600 тыс. слов, что делает его одним из самых полных словарей в англоязычном мире. Ежегодно редакторы журнала рассматривают тысячи новых слов.