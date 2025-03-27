В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления

Взятое из тагальского языка (один из основных языков Филиппин), гигил — это «чувство, настолько сильное, что оно вызывает у нас непреодолимое желание крепко сжать руки, стиснуть зубы и ущипнуть или сдавить того, кто или что нам кажется таким очаровательным».