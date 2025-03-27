Tyga приедет с концертом в Москву

Вчера / 17:01
Стивена Фрая посвятили в рыцари
Сегодня / 12:22
В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления
Сегодня / 11:55
Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*
Сегодня / 11:19
Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»
Сегодня / 09:30
Миниатюрная такса больше года прожила в диких условиях на австралийском острове
Сегодня / 09:13
Совместный фестиваль Сomic Con и «Игромир» пройдет в декабре 2025 года
Сегодня / 08:58
Москвич запустил услугу «хам на час» для разговоров с токсичными людьми
Сегодня / 08:44
ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения
Сегодня / 08:24
Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»
Сегодня / 07:52
Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной
Сегодня / 07:30
CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» про Люка Граймса
Сегодня / 06:41
Умер телеведущий и актер Алексей Веселкин
Сегодня / 22:58
HBO выпустит документальный фильм о Билли Джоэле
Сегодня / 22:05
Шарлотта Генсбур руководит балетной труппой в трейлере сериала «Этуаль»
Обновлено вчера в 20:54
Иэн Маккелен, Патрик Стюарт, Том Хиддлстон и Педро Паскаль сыграют в «Мстители: Судный день»
Вчера / 19:27
В Москве прошел «Тех-Френдли завтрак» — презентация нового фестиваля о технологиях
Вчера / 19:18
Рене Зеллвегер присоединится к пятому сезону «Убийств в одном здании»
Вчера / 18:55
Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix
Вчера / 18:31
Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра после уроков
Вчера / 17:42
Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Спасаемый»
Вчера / 17:14
В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином
Вчера / 16:02
Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей
Вчера / 15:53
С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию
Вчера / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае
Вчера / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Вчера / 13:51
Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов
Вчера / 13:45
Вышел трейлер роуд-муви «Туда» — о поездке из Москвы в Уфу
Вчера / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга

Tyga приедет с концертом в Москву

Сегодня в 11:42
Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Американский рэпер Tyga выступит 31 мая на московской «Арене ЦСКА». Об этом РИА «Новости» сообщил представитель площадки Юрий Гордеев. Он подчеркнул, что концерт «совершенно точно будет».

По информации Mash, спецгостями концерта станут Макан и Jakone, а одно из требований в райдере артиста — проживание близко к Кремлю. Шоу пройдет в формате 360 градусов — на круглой сцене.

В 2022 году выступления западных поп-музыкантов сократились в России на 99%, отмечает «Коммерсант». С прошлого года с концертами в страну начали возвращаться хип-хоп-артисты. В 2024-м в Москве выступили Onyx, в этом году — DaBaby и Desiigner, а в апреле будет выступление Offset.

В начале мая у Onyx запланированы концерты в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. А в конце мая они отправятся по городам Сибири и Дальнего Востока в совместном туре с хип-хоп-группой Dope D.O.D. из Нидерландов и американскими рэперами Р.А. The Rugged и Benny Holliday.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами