Tyga приедет с концертом в Москву

Американский рэпер Tyga выступит 31 мая на московской «Арене ЦСКА». Об этом РИА «Новости» сообщил представитель площадки Юрий Гордеев. Он подчеркнул, что концерт «совершенно точно будет».
По информации Mash, спецгостями концерта станут Макан и Jakone, а одно из требований в райдере артиста — проживание близко к Кремлю. Шоу пройдет в формате 360 градусов — на круглой сцене.
В начале мая у Onyx запланированы концерты в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. А в конце мая они отправятся по городам Сибири и Дальнего Востока в совместном туре с хип-хоп-группой Dope D.O.D. из Нидерландов и американскими рэперами Р.А. The Rugged и Benny Holliday.