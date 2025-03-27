Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*

В «Яндекс Музыке» пропал доступ к нескольким трекам из нового альбома Noize MC*. Этого потребовал Роскомнадзор, сообщает РБК.
Иван Алексеев* (настоящее имя Noize MC) выпустил альбом «Не все дома» 14 марта. Всего в него вошли 16 треков, три из которых пропали из «Яндекс Музыки»: «Криокамеры» при участии Монеточки*, «Страна дождей» и «Кооператив „Лебединое озеро“». Они недоступны «по требованию Роскомнадзора».
РБК отмечает, что треки также нельзя послушать в сервисах «Звук» и «VK Музыка». В последнем указано, что они изъяты «в связи с нарушением правил сайта».
В пресс-службе «Яндекс Музыки» пояснили, что «обязаны исполнять подобные требования в течение 24 часов». Причины запрета на эти треки ни в компании, ни в ведомстве не раскрывают.
* Иван Алексеев (Noize MC) и Елизавета Гырдымова (Монеточка) внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.