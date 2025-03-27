Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*

Иван Алексеев* (настоящее имя Noize MC) выпустил альбом «Не все дома» 14 марта. Всего в него вошли 16 треков, три из которых пропали из «Яндекс Музыки»: «Криокамеры» при участии Монеточки*, «Страна дождей» и «Кооператив „Лебединое озеро“». Они недоступны «по требованию Роскомнадзора».