Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*

Сегодня / 11:42
Tyga приедет с концертом в Москву
Сегодня / 12:22
В оксфордский словарь добавили слово «гигил» для обозначения чрезмерного умиления
Сегодня / 11:19
Студенты ГИТИСа поставят спектакль по Хармсу при поддержке «Афиши»
Сегодня / 09:30
Миниатюрная такса больше года прожила в диких условиях на австралийском острове
Сегодня / 09:13
Совместный фестиваль Сomic Con и «Игромир» пройдет в декабре 2025 года
Сегодня / 08:58
Москвич запустил услугу «хам на час» для разговоров с токсичными людьми
Сегодня / 08:44
ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения
Сегодня / 08:24
Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»
Сегодня / 07:52
Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной
Сегодня / 07:30
CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» про Люка Граймса
Сегодня / 06:41
Умер телеведущий и актер Алексей Веселкин
Сегодня / 22:58
HBO выпустит документальный фильм о Билли Джоэле
Сегодня / 22:05
Шарлотта Генсбур руководит балетной труппой в трейлере сериала «Этуаль»
Обновлено вчера в 20:54
Иэн Маккелен, Патрик Стюарт, Том Хиддлстон и Педро Паскаль сыграют в «Мстители: Судный день»
Вчера / 19:27
В Москве прошел «Тех-Френдли завтрак» — презентация нового фестиваля о технологиях
Вчера / 19:18
Рене Зеллвегер присоединится к пятому сезону «Убийств в одном здании»
Вчера / 18:55
Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix
Вчера / 18:31
Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра после уроков
Вчера / 17:42
Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Спасаемый»
Вчера / 17:14
В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином
Вчера / 17:01
Стивена Фрая посвятили в рыцари
Вчера / 16:02
Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей
Вчера / 15:53
С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию
Вчера / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае
Вчера / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Вчера / 13:51
Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов
Вчера / 13:45
Вышел трейлер роуд-муви «Туда» — о поездке из Москвы в Уфу
Вчера / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга

Из «Яндекс Музыки» удалили новые треки Noize MC*

Сегодня в 11:55
Фото: из соцсетей Noize MC*

В «Яндекс Музыке» пропал доступ к нескольким трекам из нового альбома Noize MC*. Этого потребовал Роскомнадзор, сообщает РБК.

Иван Алексеев* (настоящее имя Noize MC) выпустил альбом «Не все дома» 14 марта. Всего в него вошли 16 треков, три из которых пропали из «Яндекс Музыки»: «Криокамеры» при участии Монеточки*, «Страна дождей» и «Кооператив „Лебединое озеро“». Они недоступны «по требованию Роскомнадзора».

РБК отмечает, что треки также нельзя послушать в сервисах «Звук» и «VK Музыка». В последнем указано, что они изъяты «в связи с нарушением правил сайта».

В пресс-службе «Яндекс Музыки» пояснили, что «обязаны исполнять подобные требования в течение 24 часов». Причины запрета на эти треки ни в компании, ни в ведомстве не раскрывают.

В июле 2024 года по требованию РКН с российских стримингов пропал совместный трек Noize MC и Монеточки «Чайлдфри». В октябре того же года в РФ приняли закон о запрете пропаганды чайлдфри.

* Иван Алексеев (Noize MC) и Елизавета Гырдымова (Монеточка) внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами