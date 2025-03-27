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Миниатюрная такса больше года прожила в диких условиях на австралийском острове

Сегодня в 09:30
Фото: @georgia.gardner.7509

Миниатюрная такса Валери, которую хозяйка называет маленькой принцессой, поразила экспертов своими навыками выживания. Более года она прожила в диких условиях на острове Кенгуру в Южной Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Четырехкилограммовая Валери с розовым ошейником пропала в ноябре 2023 года. Она приехала на остров Кенгуру вместе со своей хозяйкой Джорджией Гарднер и ее партнером Джошем Фишлоком. Пара решила отдохнуть на острове, известном богатой дикой природой.

В один момент собака выбралась из вольера в кемпинге и убежала в кусты. Хоть некоторые люди сообщали, что видели беглянку, двухнедельные поиски не дали результата. Валери не удавалось найти ― до последних нескольких месяцев.

Примерно через год после исчезновения питомца пара узнала через соцсети, что Валери вновь заметили на острове. Ее поисками занялась местная служба спасения дикой природы, которая подтвердила, что такса жива, но не смогла поймать ее. Зоозащитники отметили, что Валери убегает при первых признаках людей или автомобилей.

В последний раз собаку видели в 15 километрах от места, где она пропала. Специалисты установили несколько ловушек с камерами в попытках поймать беглянку.

Хозяйка была в шоке, когда узнала, что Валери жива: «Мы думали, что она не сможет выжить в диких условиях, и, возможно, кто‑то ее приютил или она держалась с другими собаками и добывала еду таким образом, потому что в обычной жизни она была настоящей маленькой принцессой».

«Она никогда не отходила от меня. Она не была собакой, привыкшей к жизни на улице. Я даже не могла представить, что она перенесет хотя бы одну ночь под дождем — а тут больше года и в таких условиях! Это невероятно», ― добавила Гарднер.

Директор природоохранной организации Kangala Джаред Карран тоже поражен способностями Валери к выживанию в дикой природе. Он считает, что собака питалась падалью и водой из местных водоемов.

Некоторые эксперты предположили, что Валери могла получать помощь от людей на острове, но профессор Пол МакГриви из ветеринарной школы Сиднейского университета отметил, что таксы, как и все собаки, обладают «чрезвычайной находчивостью».

Он пояснил, что для выживания Валери требовались вода, еда и укрытие в зимний период. «Гипотетически, она могла питаться птицами, лягушками и мышами, но, скорее всего, она ела падаль. И, к сожалению, реальность такова, что собаки — оппортунисты, и могут есть даже экскременты».

МакГриви также сомневается, что собаке помогали люди: «Если бы Валери кто‑то подкармливал, почему тогда никто не заметил, что на ней розовый ошейник, и что ее, вероятно, ищут?»

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