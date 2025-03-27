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Совместный фестиваль Сomic Con и «Игромир» пройдет в декабре 2025 года

Сегодня в 09:13
Фото: Сomic Con & «Игромир»

Фестивали Сomic Con и «Игромир» вернутся в едином формате — событие состоится с 12 по 14 декабря. Об этом организаторы ивента рассказали в своих соцсетях.

В этом году фестиваль пройдет на новой площадке — в «Тимирязев-центре» в Москве. В программе — выступления косплееров, автограф-сессии, специальные гости, эксклюзивные показы игр и кино. Организаторы обещают «тот самый вайб и ту же самую безумную любовь к поп-культуре, комиксам, видеоиграм и косплею».

Последний раз Comic Con и «Игромир» проводились в офлайн-формате в 2019 году. В 2020 и 2021 годах событие можно было посмотреть только онлайн.

В феврале права на фестивали приобрел «Яндекс». Тогда же в компании заявили о начале подготовки к проведению событий. По информации «Коммерсанта», главными тематиками фестивалей могут стать Atomic Heart и фантастический роман Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч».

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