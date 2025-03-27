Совместный фестиваль Сomic Con и «Игромир» пройдет в декабре 2025 года

В этом году фестиваль пройдет на новой площадке — в «Тимирязев-центре» в Москве. В программе — выступления косплееров, автограф-сессии, специальные гости, эксклюзивные показы игр и кино. Организаторы обещают «тот самый вайб и ту же самую безумную любовь к поп-культуре, комиксам, видеоиграм и косплею».