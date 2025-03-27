Москвич запустил услугу «хам на час» для разговоров с токсичными людьми

По желанию клиента за дополнительные 1000 рублей исполнитель добавит в свою речь сарказм и подколы (тариф «VIР-хам»). За лишние 1500 рублей автор предлагает воспользоваться услугой «дружеский прессинг», подразумевающей «заботливое давление на человека, чтобы тот сам понял свои ошибки», а за 2000 — «финальный штрих» с завершением разговора «эпичным голосовым сообщением».