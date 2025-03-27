ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения

«Мы говорим государствам-членам: 72 часа самообеспечения — вот что мы рекомендуем», — сказала Хаджа Лахбиб, еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления. Отвечая на вопрос о том, чем должны запастись граждане, она сослалась на видеоролик, в котором она демонстрирует сумку для чрезвычайных ситуаций.