ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения

Европейская комиссия посоветовала гражданам ЕС запастись едой, водой и предметами первой необходимости на 72 часа наводнений, пожаров, пандемии или военных атак. Об этом сообщил The Guardian.
Комиссия заявила, что хочет побудить граждан принимать «активные меры по подготовке к кризисам, например разрабатывать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций в семье и запасаться предметами первой необходимости».
Стратегия была частично вдохновлена планами Германии и скандинавских стран. Они распространяют среди своих граждан информационные брошюры и разрабатывают приложения с руководством действий в случае военного нападения или другого кризиса.
«Мы говорим государствам-членам: 72 часа самообеспечения — вот что мы рекомендуем», — сказала Хаджа Лахбиб, еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления. Отвечая на вопрос о том, чем должны запастись граждане, она сослалась на видеоролик, в котором она демонстрирует сумку для чрезвычайных ситуаций.
На видео Лахбиб под звуки джазового фортепьяно рассказывает о своих запасах на случай чрезвычайных ситуаций, среди которых документы в водонепроницаемом корпусе, консервы, бутилированная вода, спички, швейцарский армейский нож, наличные, игральные карты, лекарства и небольшое радио.
Стратегия была разработана для обеспечения лучшей координации действий ЕС и информирования общественности о потенциальных рисках. «Мы должны подготовиться к крупномасштабным, межсекторальным инцидентам и кризисам, включая возможность вооруженной агрессии, затрагивающей одну или несколько стран-членов», — говорится в документе.
Комиссия также призывает провести общеевропейский день подготовки для повышения осведомленности, включить эту тему в школьные программы и разработать «стратегию накопления запасов» ЕС для обеспечения адекватных поставок сырья, убежищ, генераторов, а также «потенциально» продовольствия и воды.
В марте французское правительство заявило о планах разослать в каждое домохозяйство «пособие по выживанию». 20-страничная брошюра будет включать инструкции подготовки к «неминуемой угрозе», включая вооруженный конфликт, кризис в области здравоохранения или стихийное бедствие.