Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной

Исполнительный председатель группы Ariston Паоло Мерлони отметил: «Мы очень довольны решением российских властей восстановить группу Ariston в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией. Мы считаем, что это отражает признание многолетних ответственных инвестиций и управления, нашей приверженности более чем 300 российским сотрудникам и продолжающейся деятельности компании на местном рынке. Мы намерены возобновить деятельность с нашим российским руководством, полностью соблюдая действующие санкции, и продолжить нашу работу в стране».