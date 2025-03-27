Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной

Группа Ariston восстановила владение и полное управление своей российской «дочкой» ― Ariston Thermo Rus LLC. Об этом говорится в пресс-релизе итальянского производителя бытовой техники и систем отопления.
Восстановить контроль над российским бизнесом компания смогла благодаря указу Владимира Путина. Президент исключил Ariston из списка компаний, в отношении которых введено временное управление.
Весной прошлого года 100% российской структуры Ariston передали в управление компании «Газпром бытовые системы». Теперь этот пункт президентского указа признан утратившим силу.
Исполнительный председатель группы Ariston Паоло Мерлони отметил: «Мы очень довольны решением российских властей восстановить группу Ariston в качестве владельца и управляющего нашей российской дочерней компанией. Мы считаем, что это отражает признание многолетних ответственных инвестиций и управления, нашей приверженности более чем 300 российским сотрудникам и продолжающейся деятельности компании на местном рынке. Мы намерены возобновить деятельность с нашим российским руководством, полностью соблюдая действующие санкции, и продолжить нашу работу в стране».
После начала российской военной операции на территории Украины об уходе или сокращении деятельности в России объявили более 1000 компаний, но некоторые из них продолжили работать в стране. Ariston стала первой западной компанией, которая публично объявила о возвращении в РФ.