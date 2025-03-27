Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»

Вчера / 17:01
Стивена Фрая посвятили в рыцари
Сегодня / 08:58
Москвич запустил услугу «хам на час» для разговоров с токсичными людьми
Сегодня / 08:44
ЕС порекомендовал гражданам запастись продуктами на случай стихийного бедствия или нападения
Сегодня / 07:52
Ariston стала первой западной компанией, вернувшейся в Россию с начала военного конфликта с Украиной
Сегодня / 07:30
CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» про Люка Граймса
Сегодня / 06:41
Умер телеведущий и актер Алексей Веселкин
Сегодня / 22:58
HBO выпустит документальный фильм о Билли Джоэле
Сегодня / 22:05
Шарлотта Генсбур руководит балетной труппой в трейлере сериала «Этуаль»
Обновлено вчера в 20:54
Иэн Маккелен, Патрик Стюарт, Том Хиддлстон и Педро Паскаль сыграют в «Мстители: Судный день»
Вчера / 19:27
В Москве прошел «Тех-Френдли завтрак» — презентация нового фестиваля о технологиях
Вчера / 19:18
Рене Зеллвегер присоединится к пятому сезону «Убийств в одном здании»
Вчера / 18:55
Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix
Вчера / 18:31
Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра после уроков
Вчера / 17:42
Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Спасаемый»
Вчера / 17:14
В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином
Вчера / 16:02
Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей
Вчера / 15:53
С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию
Вчера / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае
Вчера / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Вчера / 13:51
Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов
Вчера / 13:45
Вышел трейлер роуд-муви «Туда» — о поездке из Москвы в Уфу
Вчера / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга
Вчера / 12:51
Жвачка может выделять микропластик в слюну, считают ученые
Вчера / 12:28
Съемки «Воскресения Христа» Мела Гибсона стартуют в августе
Вчера / 11:58
Леонид Парфенов запустил «Намемни» ― про мемы и рофлы, определившие образ жизни
Вчера / 11:41
Двух британцев обвинили в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона
Вчера / 11:40
29 марта над Москвой и Петербургом произойдет частичное солнечное затмение
Вчера / 10:56
В британских школах введут уроки против мизогинии после успеха сериала «Переходный возраст»

Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»

Сегодня в 08:24
Фото: HBO

Частный исследовательский Университет Дьюка из Северной Каролины пожаловался на использование их бренда в сериале «Белый Лотос».

В шоу футболку с их логотипом надевает персонаж Джейсона Айзекса Тимот Рэтлифф — бизнес-магнат, решивший убить себя и свою жену из‑за угрозы тюремного заключения.

После выхода эпизода в эфир вице-президент университета по коммуникациям, маркетингу и связям с общественностью Фрэнк Трамбл заявил The New York Times, что организация не хочет, чтобы ее ассоциировали с «Белым лотосом».

«Дьюкский университет ценит художественное самовыражение и творческие сюжеты, но персонажи, на которых красуется одежда с зарегистрированными на федеральном уровне товарными знаками Дьюка, создают путаницу и ошибочно предполагают одобрение или связь, которой не существует», — написал он.

Трамбл подчеркнул, что драма Майка Уайта «не только использует бренд без разрешения, но и, по их мнению, использует его в образах, которые вызывают беспокойство, не отражают их ценностей и того, кем они являются, и просто заходят слишком далеко».

Это не первый случай, когда Айзекс вызывает споры вокруг своей роли в «Белом лотосе». В третьем эпизоде сезона актер появился обнаженным, после чего его спросили, использует ли он муляж полового органа. В овет Айзекс пожаловался на «двойные стандарты для мужчин», отметив, что журналистам в голову не придет спрашивать звезду сериала «Субстанция» Маргарет Куолли о «ее гениталиях, сосках или других подобных вещах».

Через несколько дней Айзекс взял свои слова обратно. «Я сказал не те слова и не в том смысле. Я использовал фразу „двойные стандарты“, которую вовсе не имел в виду. Есть [другой] двойной стандарт — женщины чудовищно эксплуатируются, а мужчины — нет», — пояснил актер.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами