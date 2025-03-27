Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»

Частный исследовательский Университет Дьюка из Северной Каролины пожаловался на использование их бренда в сериале «Белый Лотос».
В шоу футболку с их логотипом надевает персонаж Джейсона Айзекса Тимот Рэтлифф — бизнес-магнат, решивший убить себя и свою жену из‑за угрозы тюремного заключения.
После выхода эпизода в эфир вице-президент университета по коммуникациям, маркетингу и связям с общественностью Фрэнк Трамбл заявил The New York Times, что организация не хочет, чтобы ее ассоциировали с «Белым лотосом».
«Дьюкский университет ценит художественное самовыражение и творческие сюжеты, но персонажи, на которых красуется одежда с зарегистрированными на федеральном уровне товарными знаками Дьюка, создают путаницу и ошибочно предполагают одобрение или связь, которой не существует», — написал он.
Трамбл подчеркнул, что драма Майка Уайта «не только использует бренд без разрешения, но и, по их мнению, использует его в образах, которые вызывают беспокойство, не отражают их ценностей и того, кем они являются, и просто заходят слишком далеко».
Это не первый случай, когда Айзекс вызывает споры вокруг своей роли в «Белом лотосе». В третьем эпизоде сезона актер появился обнаженным, после чего его спросили, использует ли он муляж полового органа. В овет Айзекс пожаловался на «двойные стандарты для мужчин», отметив, что журналистам в голову не придет спрашивать звезду сериала «Субстанция» Маргарет Куолли о «ее гениталиях, сосках или других подобных вещах».
Через несколько дней Айзекс взял свои слова обратно. «Я сказал не те слова и не в том смысле. Я использовал фразу „двойные стандарты“, которую вовсе не имел в виду. Есть [другой] двойной стандарт — женщины чудовищно эксплуатируются, а мужчины — нет», — пояснил актер.