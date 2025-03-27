Дьюкский университет пожаловался на использование их бренда в «Белом лотосе»

Это не первый случай, когда Айзекс вызывает споры вокруг своей роли в «Белом лотосе». В третьем эпизоде сезона актер появился обнаженным, после чего его спросили, использует ли он муляж полового органа. В овет Айзекс пожаловался на «двойные стандарты для мужчин», отметив, что журналистам в голову не придет спрашивать звезду сериала «Субстанция» Маргарет Куолли о «ее гениталиях, сосках или других подобных вещах».