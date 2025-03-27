CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» про Люка Граймса

Когда поклонники в последний раз видели персонажа, он успешно продал ранчо Йеллоустоун Томасу Рейнуотеру и индейской резервации Брокен-Рок за ту же цену, за которую его предки приобрели его, — 1,25 доллара за акр. Однако Кейс оставил за собой небольшую часть ранчо, на которой жил со своей семьей. Во время действия оригинального сериала Кейс также работал уполномоченным по животноводству, что могло послужить основой для спин-оффа.