CBS готовит спин-офф «Йеллоустоуна» про Люка Граймса

Еще один новый сериал «Йеллоустоун» находится в разработке, на этот раз на канале CBS, пишет Variety.
Источники издания подтвердили, что телеканал находится в стадии обсуждения сериала, в котором Люк Граймс вернется в роли Кайса Даттона. Точные детали сюжета пока не разглашаются. Как и в случае с «Йеллоустоуном», новое шоу будет производиться студией MTV Entertainment, а не CBS Studios.
Это будет еще один новый сериал по вселенной «Йеллоустоун». Оригинальное шоу закончило свое существование в конце 2024 года.
Ранее сообщалось, что Коул Хаузер и Келли Рейли собираются повторить свои роли Рипа и Бет в собственном сериале. Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан также создал приквелы «1883» и «1923», последний из которых сейчас находится на втором сезоне. Есть также родственный сериал «Мэдисон» с Мишель Пфайффер в главной роли.
Граймс сыграл роль Кайса Даттона в первом сезоне «Йеллоустоуна» и снимался в неовестерне на протяжении всего его сюжета на канале Paramount Network.
Когда поклонники в последний раз видели персонажа, он успешно продал ранчо Йеллоустоун Томасу Рейнуотеру и индейской резервации Брокен-Рок за ту же цену, за которую его предки приобрели его, — 1,25 доллара за акр. Однако Кейс оставил за собой небольшую часть ранчо, на которой жил со своей семьей. Во время действия оригинального сериала Кейс также работал уполномоченным по животноводству, что могло послужить основой для спин-оффа.