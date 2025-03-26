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Шарлотта Генсбур руководит балетной труппой в трейлере сериала «Этуаль»

Сегодня в 22:05
Кадр: Prime Video/YouTube

На ютуб-канале Prime Video опубликовала трейлер сериала «Этуаль», в котором снялась британо-французская актриса Шарлотта Генсбур («Антихрист», «Нимфоманка», «Вечный свет»).

Она сыграла главу балетной труппы из Парижа, столкнувшейся с финансовыми сложностями. Чтобы преодолеть их, героиня предлагает другой команде из Нью-Йорка обменяться солистами.

Новые лица, как считает специалистка, привлекут к театральным постановкам внимание аудитории. Однако сами танцовщики не в восторге от затеи руководителей. Как они справятся с командировкой, станет известно 24 апреля.

Видео: Prime Video/YouTube

Помимо Генсбур, в проекте появятся Люк Кирби («Удивительная миссис Мэйбл»), Яник Трусдейл («Парни»), Джон Лэм, ЛаМэй Чжанг, Юнити Фелан («Джон Уик 3») и Омар Маскати («Уравнитель»).

Создателями сериала выступили Дэниел Палладино и Эми Шерман-Палладино, известные по таким успешным проектом как «Удивительная миссис Мейзел» и «Девочки Гилмор».

Палладино уже однажды работали над проектом о балетном мире. Сериал под названием «Балерины» с Саттон Фостер в главной роли вышел на экраны в 2012 году и получил хорошие оценки, но был закрыт после первого сезона.

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