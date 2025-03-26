Рене Зеллвегер присоединится к пятому сезону «Убийств в одном здании»

Американская актриса Рене Зеллвегер, известная по фильмам «Дневник Бриджит Джонс» и «Джуди», присоединится к пятому сезону сериала «Убийства в одном здании». Об этом сообщил Deadline.
Кого сыграет двукратная обладательница премии «Оскар», не уточняется. Новый сезон шоу расскажет о расследовании убийства Лестера. Съемки свежих эпизодов уже начались в Нью-Йорке.
В них принимают участие Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон, а также Мерил Стрип, Юджин Леви, Зак Галифианакис, Ева Лонгория, Джейн Линч, Ричард Кайнд, Мелисса Маккарти, Кумэйл Нанджиани и Молли Шеннон.
Среди новых участников каста — Кристоф Вальц и Киган-Майкл Ки. Пятый сезон сериала, как и предыдущие, выпустит стриминговый сервис Hulu.
Сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». В сентябре 2024-го его продлили на пятый сезон.