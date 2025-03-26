Свои сессии анонсировали шесть спикеров московского завтрака, среди которых — Дмитрий Бескромный, Даниил Трабун, Анастасия Сотник и Ксения Буржская. Всего в июне в Нижнем Новгороде выступят более 45 участников открытых дискуссий.