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В Москве прошел «Тех-Френдли завтрак» — презентация нового фестиваля о технологиях

Вчера в 19:27
Фото: «Тех-Френдли Викенд»

В IT-пространстве «Кибердом» состоялась презентация новой концепции фестиваля «Тех-Френдли Викенд». Он пройдет с 5 по 8 июня в Нижнем Новгороде.

В формате камерного завтрака сооснователи форума ЦИПР Ольга Пивень и Ирина Ефимова обсудили с экспертами из сфер маркетинга, медиа, культуры, бизнеса и AI ключевые темы предстоящего события. Ключевым мотивом «Тех-Френдли Викенда» станет искусственный интеллект в креативных индустриях.

Свои сессии анонсировали шесть спикеров московского завтрака, среди которых — Дмитрий Бескромный, Даниил Трабун, Анастасия Сотник и Ксения Буржская. Всего в июне в Нижнем Новгороде выступят более 45 участников открытых дискуссий.

Гостями прошедшего события стали Анастасия Полетаева, Ксения Китаева, Алена Литковец, Татьяна Фомичева, Екатерина Положенцева, Александра Лекомцева, Ольга Свичинская, Никита Моисеенко, Кирилл Коваленко, Константин Шиляев и другие.

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