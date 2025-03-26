Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix. Он будет состоять из восьми эпизодов, пишет Variety.
Сценаристами и шоураннерами выступили Джош Аппельбаум и Скотт Розенберг. Они также стали исполнительными продюсерами вместе с Андре Немеком и Джеффом Пинкнером из Midnight Radio. Шоу станет современным переосмыслением популярного мультсериала. Оно расскажет о том, как Mystery Inc. и их любимый пес впервые объединились.
«Во время последнего лета в лагере старые друзья Шегги и Дафна оказываются вовлечены в призрачную тайну, связанную с одиноким потерявшимся щенком породы грейтдаун, который мог быть свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и начитанной Велмой и странным, но очень симпатичным новичком Фредди они пытаются раскрыть дело, которое втягивает каждого из них в жуткий кошмар, грозящий раскрыть все их секреты», — гласит логлайн.
Впервые о разработке сериала на Netflix стало известно в апреле 2024 года, когда было объявлено о начале работы над сценарием.
«Mystery Inc. снова в деле! Мы рады впервые представить „Скуби-Ду“ на телевидении в виде игрового сериала», — сказал Питер Фридландер, вице-президент Netflix по сценарным сериалам.
«Любимая франшиза оказала неоспоримое влияние на поп-культуру — она богата универсальными темами дружбы, которые уже давно оценили многие поколения поклонников. Вместе с творческими лидерами Berlanti Productions и Midnight Radio мы стремимся порадовать давних поклонников и открыть мир веселых приключений для новой эры неравнодушных детей», — добавил он.