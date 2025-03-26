Сериал по «Скуби-Ду» выйдет на Netflix

«Во время последнего лета в лагере старые друзья Шегги и Дафна оказываются вовлечены в призрачную тайну, связанную с одиноким потерявшимся щенком породы грейтдаун, который мог быть свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и начитанной Велмой и странным, но очень симпатичным новичком Фредди они пытаются раскрыть дело, которое втягивает каждого из них в жуткий кошмар, грозящий раскрыть все их секреты», — гласит логлайн.