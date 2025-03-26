Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра и после уроков

Представительница Минпросвещения сетовала, что усилия ведомства по воспитанию молодежи «разбиваются о современные фильмы и сериалы», которые «романтизируют ровно то, что противоречит всем документам стратегического планирования образования». В Общественной палате жаловались на качество современных фильмов, в которых нашли «пестование инфантилизма» и не нашли смыслов.