Минпросвещения РФ показало список российского кино для семейного просмотра и после уроков

Минпросвещения РФ опубликовало список российских фильмов и мультфильмов, рекомендованные для семейного просмотра и после уроков в школах. Всего в перечень вошли свыше 400 работ.
Список поделен на категории по классам: для 1–4-х, 5–7-х, 8–9-х и 10–11-х. Детям рекомендуют показывать мультики «Смешарики» и анимацию о богатырях, ученикам средней школы — «Чебурашку», обе части «Холопа» и «Майора Грома», а старшеклассникам — «Восхождение», «Белорусский вокзал», «Диверсант». В перечне можно найти военную драму «Иди и смотри».
Это не полный список, он будет дополняться. Затем его разошлют региональным властям.
Разработка рекомендаций велась в 2024 году. Как писал «Коммерсант», в черновом варианте списка большинство картин были сняты в СССР, а в РФ — всего 10.
Представительница Минпросвещения сетовала, что усилия ведомства по воспитанию молодежи «разбиваются о современные фильмы и сериалы», которые «романтизируют ровно то, что противоречит всем документам стратегического планирования образования». В Общественной палате жаловались на качество современных фильмов, в которых нашли «пестование инфантилизма» и не нашли смыслов.