Шайя ЛаБаф появился в трейлере фильма «Спасаемый»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Спасаемый» («Salvable»), который выйдет в кинопрокат 2 мая. Проект расскажет о боксере, который стремится вырваться из маленького городка и наладить отношения с дочерью.
Картину поставили Бьерн Франклин и Джонни Маркетта. В актерский состав вошли Тоби Кеббелл, Майкл Соча и Джеймс Космо, а также Кила Лорд Кэссиди, Элейн Кэссиди, Айиша Харт и Нелл Хадсон.
Продюсерами ленты выступили Джейми Гамаш и Коннор О’Хара из Lowkey Films, а также Жюльен Леффлер и Джеймс Кермак из Featuristic Films. Профинансировали проект Principal Film Finance, Moo Studios, Lipsync Productions, Violator Cinema Distribution и Copper Island.
Съемки картины прошли в 2024 году в Уэльсе. Специально для них ЛаБаф и Кеббелл тренировались под руководством знаменитого боксера Карла Фроча, в прошлом неоднократного чемпиона мира во втором среднем весе.