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Крис Хемсворт, Себастьян Стэн и Пол Радд: Marvel анонсировал актеров «Мстителей: Судный день»

Сегодня в 17:33
Фото: Marvel

Marvel объявила актерский состав фильма «Мстители: Судный день». Студия анонсировала имена во время прямой трансляции на своем ютуб-канале.

Среди вернувшихся актеров — Крис Хемсворт в роли Тора, Энтони Маки в роли Сэма Уилсона/Капитана Америки, Себастьян Стэн в роли Баки Барнса, Пол Радд в роли Человека-муравья и другие.

К составу Мстителей впервые присоединятся Ванесса Кирби (Сью Шторм), Летиция Райт (Шури), Уайатт Рассел (Агент США), Эбон Мосс-Бахрах (Существо), Лю Сыму (Шанг-Чи) и Флоренс Пью (Елена Белова). Также в «Судном дне» появятся Теноч Уэрта, сыгравший антагониста Намора в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда», Льюис Пуллман (Часовой) и другие.

В июле прошлого года на «Комик-Коне» в Сан-Диего Роберт Дауни-мл. предстал в образе злодея Доктора Дума, роль которого он исполнит в фильме. «Новая маска, та же задача», — сказал он аудитории.

Джо и Энтони Руссо также возвращаются в Marvel — после работы над фильмами «Зимний солдат» и «Первый мститель: Противостояние».

В ближайшее время Marvel выпустит «Громовержцев» 2 мая и «Фантастическую четверку: Первые шаги» 25 июля. «Мстители: Судный день» выходит на экраны 1 мая 2026 года.

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