В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд» от организаторов конференции ЦИПР

В Нижнем Новгороде с 5 по 8 июня пройдет технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Его устроят организаторы конференции ЦИПР, они сообщили о новом мероприятии «Афише Daily».
«Тех-Френдли Викенд» выведет технологии на главные городские пространства — «Нижегородскую ярмарку» и молодежный центр «Высота». На фестивале выступят 45 топовых спикеров, пройдут воркшопы и фиджитал-турниры.
Создатели проекта надеются, что он сделает технологическую повестку ближе и понятнее каждому. Помимо деловой программы, они запланировали развлекательную часть. В нее входят гастро-уик-энд и полеты на воздушном шаре.
«Нижний Новгород — важная точка на технологической карте страны. Город активно развивает молодежную политику, запускает проекты в ИТ и креативных индустриях. Мы уверены, что „Тех-Френдли Викенд“ органично впишется в эту экосистему», — отметила гендиректор компании-организатора «ОМГ» Ирина Ефимова.
Главной темой мероприятия станет искусственный интеллект в креативных индустриях. Эксперты обсудят, кто учит нейросети думать, внедряет ИИ в бизнес и как это помогает компаниям зарабатывать.
Зарегистрироваться на фестиваль можно будет в апреле на сайте.