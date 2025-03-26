Стивена Фрая посвятили в рыцари

«Моя мать сияет, как маяк. Она очень, очень счастлива, особенно учитывая все те переживания, которые я доставил ей, моему отцу и остальным членам семьи в детстве и подростковом возрасте. Это публичное событие, за которое им не стыдно», ― добавил актер.