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Стивена Фрая посвятили в рыцари

Сегодня в 17:01
Фото: WPA Pool/Getty Images

Король Великобритании Карл III посвятил в рыцари Стивена Фрая — актера, сценариста и писателя. Об этом сообщает The Independent.

Фрай удостоен рыцарского титула за заслуги в области повышения осведомленности о психическом здоровье, защиты окружающей среды и благотворительности.

После церемонии в Виндзорском замке сэр Стивен пошутил, что если это поможет его благотворительной деятельности, то «его следует сделать герцогом». Он также отметил, что находится «на седьмом небе от счастья, до самых высоких стен замка».

«Моя мать сияет, как маяк. Она очень, очень счастлива, особенно учитывая все те переживания, которые я доставил ей, моему отцу и остальным членам семьи в детстве и подростковом возрасте. Это публичное событие, за которое им не стыдно», ― добавил актер.

На торжественной церемонии с Фраем присутствовали его муж Эллиот Спенсер, мать Марианна и сестра Джоанна.

С 2011 года Стивен Фрай руководит благотворительной организацией Mind, которая помогает людям с психическими расстройствами. А с 2009-го он занимает пост вице-президента природоохранной организации Fauna & Flora International.

У Стивена Фрая диагностировано биполярное расстройство. О своей борьбе с ним он откровенно рассказывал в документальных фильмах и книгах.

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