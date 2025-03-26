В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином

Сегодня / 17:01
Стивена Фрая посвятили в рыцари
Сегодня / 16:05
В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд» от организаторов конференции ЦИПР
Сегодня / 16:02
Барри Дженкинс снимет байопик о Ронни Спектор «Be My Baby» с Зендаей
Сегодня / 15:53
С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию
Сегодня / 14:43
Петербуржец запустил Doom на трамвае
Сегодня / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Сегодня / 13:51
Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов
Сегодня / 13:45
Вышел трейлер роуд-муви «Туда» — о поездке из Москвы в Уфу
Сегодня / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга
Сегодня / 12:51
Жвачка может выделять микропластик в слюну, считают ученые
Сегодня / 12:28
Съемки «Воскресения Христа» Мела Гибсона стартуют в августе
Сегодня / 11:58
Леонид Парфенов запустил «Намемни» ― про мемы и рофлы, определившие образ жизни
Сегодня / 11:41
Двух британцев обвинили в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона
Сегодня / 11:40
29 марта над Москвой и Петербургом произойдет частичное солнечное затмение
Сегодня / 10:56
В британских школах введут уроки против мизогинии после успеха сериала «Переходный возраст»
Сегодня / 10:52
Чат-бот Grok появился в телеграме
Сегодня / 09:40
HBO нанимает Ника Фроста на роль Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»
Сегодня / 08:59
Playboi Carti стал первым рэпером, чьи треки заняли сразу 31 строчку в чарте Billboard Hot 100
Сегодня / 08:41
Московским заведениям разрешили ставить летние веранды без согласования
Сегодня / 07:59
Валюта Ирана рекордно упала: 1 доллар стоит 1 млн риалов
Сегодня / 07:20
Минздрав РФ предложил изменить правила лечения пациентов не в своих регионах
Сегодня / 05:50
Британский фильм об индийский полиции, номинированный на BAFTA, запретили к прокату в Индии
Сегодня / 23:31
Роуэн Бланчард сыграет в сиквеле «Рассказа служанки» — сериале «Заветы»
Сегодня / 22:02
В сети появился новый трейлер фильма «Дроп» Кристофера Лэндона
Вчера / 20:57
Джессика Честейн и Адам Драйвер снимутся в сериале «Дилер»
Вчера / 19:47
Сценарист «Переходного возраста» разработает сериал с Джеймсом Нортоном
Вчера / 19:43
Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше
Вчера / 18:55
Аль Пачино изгоняет дьявола в трейлере фильма «Ритуал»

В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином

Сегодня в 17:14
Фото: Rust/YouTube

В сети появился первый трейлер вестерна «Ржавчина», на съемках которого погибла кинооператор Галина Хатчинс. Премьера в США состоится 2 мая.

В картине Алек Болдуин играет разбойника из Канзаса 1880-х годов, который вызволяет своего внука из тюрьмы после того, как тот случайно убивает владельца ранчо, приговоренного к повешению. В фильме также снимаются Фрэнсис Фишер и Трэвис Фиммел.

На съемках ленты Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, который был заряжен настоящими патронами. В результате несчастного случая погибла оператор Галина Хатчис.

Актера обвинили в непредумышленном убийстве. В июле прошлого года дело в отношении Болдуина закрыли. Оружейницу Ханна Гутьеррес Рид посадили на 18 месяцев.

Позднее фильм был завершен, и его премьера состоялась в ноябре прошлого года на фестивале кино Camerimage в Торуни, Польша. «Мы здесь, потому что хотим почтить память [Хатчинс]. Мы хотим показать ее работу. Мы не хотим, чтобы она исчезла», — сказал режиссер на премьере.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами