В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином

В сети появился первый трейлер вестерна «Ржавчина», на съемках которого погибла кинооператор Галина Хатчинс. Премьера в США состоится 2 мая.
В картине Алек Болдуин играет разбойника из Канзаса 1880-х годов, который вызволяет своего внука из тюрьмы после того, как тот случайно убивает владельца ранчо, приговоренного к повешению. В фильме также снимаются Фрэнсис Фишер и Трэвис Фиммел.
На съемках ленты Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, который был заряжен настоящими патронами. В результате несчастного случая погибла оператор Галина Хатчис.
Актера обвинили в непредумышленном убийстве. В июле прошлого года дело в отношении Болдуина закрыли. Оружейницу Ханна Гутьеррес Рид посадили на 18 месяцев.
Позднее фильм был завершен, и его премьера состоялась в ноябре прошлого года на фестивале кино Camerimage в Торуни, Польша. «Мы здесь, потому что хотим почтить память [Хатчинс]. Мы хотим показать ее работу. Мы не хотим, чтобы она исчезла», — сказал режиссер на премьере.