В сети появился трейлер печально известной «Ржавчины» с Алеком Болдуином

Позднее фильм был завершен, и его премьера состоялась в ноябре прошлого года на фестивале кино Camerimage в Торуни, Польша. «Мы здесь, потому что хотим почтить память [Хатчинс]. Мы хотим показать ее работу. Мы не хотим, чтобы она исчезла», — сказал режиссер на премьере.