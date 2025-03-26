С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию

«Сегодня состоялся апелляционный суд по моему делу. После года непрерывной работы адвокатов и борьбы с бесконечными преградами на пути, нам удалось добиться изменения решения суда. Наложенный на меня 5-летний запрет на въезд снят, теперь я могу приезжать в Россию», ― написал он.