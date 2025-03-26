С Петара Мартича сняли запрет на въезд в Россию

Мосгорсуд снял пятилетний запрет на въезд в Россию с Петара Мартича, основателя групп «Пасош» и «Прыгай киска». Об этом музыкант сообщил в своем телеграм-канале.
«Сегодня состоялся апелляционный суд по моему делу. После года непрерывной работы адвокатов и борьбы с бесконечными преградами на пути, нам удалось добиться изменения решения суда. Наложенный на меня 5-летний запрет на въезд снят, теперь я могу приезжать в Россию», ― написал он.
Сейчас Мартич ждет «завершения формальных процессов», после чего сможет анонсировать концерты.
Петару Мартичу запретили въезд в Россию, усмотрев пропаганду наркотиков в его песне «Насекомое». Экспертиза обнаружила в ней сленговые выражения, распространенные в наркотической субкультуре и информацию о способах незаконного использования запрещенных веществ.
Музыканта выдворили из страны в январе 2024 года. Однако о запрете на въезд стало известно лишь в этом году, когда сорвались запланированные Мартичем концерты в Москве.