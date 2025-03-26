Петербуржец запустил Doom на трамвае

Сегодня / 14:16
Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы
Сегодня / 13:51
Лофт из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за 8,5 миллиона долларов
Сегодня / 13:44
TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга
Сегодня / 12:51
Жвачка может выделять микропластик в слюну, считают ученые
Сегодня / 12:28
Съемки «Воскресения Христа» Мела Гибсона стартуют в августе
Сегодня / 11:58
Леонид Парфенов запустил «Намемни» ― про мемы и рофлы, определившие образ жизни
Сегодня / 11:41
Двух британцев обвинили в вандализме за разрушение статуи медвежонка Паддингтона
Сегодня / 11:40
29 марта над Москвой и Петербургом произойдет частичное солнечное затмение
Сегодня / 10:56
В британских школах введут уроки против мизогинии после успеха сериала «Переходный возраст»
Сегодня / 10:52
Чат-бот Grok появился в телеграме
Сегодня / 09:40
HBO нанимает Ника Фроста на роль Хагрида в сериале по «Гарри Поттеру»
Сегодня / 08:59
Playboi Carti стал первым рэпером, чьи треки заняли сразу 31 строчку в чарте Billboard Hot 100
Сегодня / 08:41
Московским заведениям разрешили ставить летние веранды без согласования
Сегодня / 07:59
Валюта Ирана рекордно упала: 1 доллар стоит 1 млн риалов
Сегодня / 07:20
Минздрав РФ предложил изменить правила лечения пациентов не в своих регионах
Сегодня / 05:50
Британский фильм об индийский полиции, номинированный на BAFTA, запретили к прокату в Индии
Сегодня / 23:31
Роуэн Бланчард сыграет в сиквеле «Рассказа служанки» — сериале «Заветы»
Сегодня / 22:02
В сети появился новый трейлер фильма «Дроп» Кристофера Лэндона
Вчера / 20:57
Джессика Честейн и Адам Драйвер снимутся в сериале «Дилер»
Вчера / 19:47
Сценарист «Переходного возраста» разработает сериал с Джеймсом Нортоном
Вчера / 19:43
Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше
Вчера / 18:55
Аль Пачино изгоняет дьявола в трейлере фильма «Ритуал»
Вчера / 17:53
Okko показал тизер-трейлер сериала «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым
Вчера / 17:51
«Переходный возраст» поставил рекорд по просмотрам за две недели среди мини-сериалов на Netflix
Вчера / 17:22
Жерар Депардье отверг обвинения в сексуализированном насилии в суде
Вчера / 17:20
Эрмитаж и еще три музея рассказали о «бездомных» экспонатах в проекте «Ночлежки»
Вчера / 16:55
Исследование: активные пользователи ChatGPT более одиноки
Вчера / 16:35
Ticketmaster мог нарушить закон при продаже билетов на концерты Oasis, выяснил регулятор

Петербуржец запустил Doom на трамвае

Сегодня в 14:43
Трамвай ЛМ-68М2 «Ретро» в Петербурге. Фото: Artem Svetlov/Flickr

Энтузиаст из Петербурга поиграл в культовый шутер Doom на трамвае ЛМ-68М2 «Ретро». Своим опытом он поделился на ютуб-канале «Групповой реостатный контроллер».

ЛМ-68М2 «Ретро» ― модернизированная версия советского трамвая ЛМ-68М, который производили с 1973 по 1988 год. Модернизация началась в 2012 году и включала полное обновление кузова, установку низкопольной задней площадки, информационных дисплеев в салоне и бортового компьютера в кабине.

На трамвайном компьютере может работать одна из устаревших версий Windows, а также Linux. По словам энтузиаста, главной сложностью было подключить клавиатуру. Бортовой компьютер не видел клавиатуру USB, и пришлось найти аналог с разъемом PS/2.

Самый популярный комментарий под видео: «Вот что такое рельсовый шутер».

Геймеры любят переносить Doom на устройства, которые для игры совсем не предназначены. Шутер уже запускали на банкомате, калькуляторе, газонокосилке, мастурбаторе, программе мониторинга производительности Linux и еще бесконечном числе устройств.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами