Петербуржец запустил Doom на трамвае

Энтузиаст из Петербурга поиграл в культовый шутер Doom на трамвае ЛМ-68М2 «Ретро». Своим опытом он поделился на ютуб-канале «Групповой реостатный контроллер».
ЛМ-68М2 «Ретро» ― модернизированная версия советского трамвая ЛМ-68М, который производили с 1973 по 1988 год. Модернизация началась в 2012 году и включала полное обновление кузова, установку низкопольной задней площадки, информационных дисплеев в салоне и бортового компьютера в кабине.
На трамвайном компьютере может работать одна из устаревших версий Windows, а также Linux. По словам энтузиаста, главной сложностью было подключить клавиатуру. Бортовой компьютер не видел клавиатуру USB, и пришлось найти аналог с разъемом PS/2.
Самый популярный комментарий под видео: «Вот что такое рельсовый шутер».
Геймеры любят переносить Doom на устройства, которые для игры совсем не предназначены. Шутер уже запускали на банкомате, калькуляторе, газонокосилке, мастурбаторе, программе мониторинга производительности Linux и еще бесконечном числе устройств.