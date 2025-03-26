Петербуржец запустил Doom на трамвае

ЛМ-68М2 «Ретро» ― модернизированная версия советского трамвая ЛМ-68М, который производили с 1973 по 1988 год. Модернизация началась в 2012 году и включала полное обновление кузова, установку низкопольной задней площадки, информационных дисплеев в салоне и бортового компьютера в кабине.