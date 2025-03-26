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Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы

Сегодня в 14:16
Фото: Columbia Pictures

Компания Amazon подтвердила, что Эми Паскаль и Дэвид Хейман будут руководить франшизой о Джеймсе Бонде, сообщила The Guardian.

«Мы подходим к каждому творческому решению, касающемуся фильмов о Джеймсе Бонде, которыми так мастерски руководили Барбара Брокколи и Майкл Дж.Уилсон, с величайшим чувством ответственности», — говорится в заявлении главы отдела фильмов Amazon Кортни Валенти.

«Эми Паскаль и Дэвид Хейман входят в элитную группу продюсеров, которые разрабатывали и управляли масштабными кинофраншизами, добившись кассового успеха и признания критиков, и представляют собой двух самых опытных и уважаемых кинопродюсеров в нашей индустрии. Для нас большая честь — работать с ними над следующей главой истории о Джеймсе Бонде, и мы с нетерпением ждем возможности представить зрителям всего мира сюжеты, представляющие собой безупречное наследие этого любимого персонажа», — добавила она.

Паскаль ранее уже работала с бондианой, занимая должность председателя совета директоров Sony по кинопроизводству и курируя фильмы «Казино „Рояль“», «Квант милосердия» и «007: Координаты „Скайфолл“». Она также выступала продюсером последней серии фильмов о Человеке-пауке, а совсем недавно — «Претендентов». В настоящее время она работает над картиной Греты Гервиг из серии «Хроники Нарнии» для Netflix.

Хейман наиболее известен как продюсер всех фильмов о Гарри Поттере, а также франшизы «Фантастические твари». Сейчас он работает над сериалом HBO по той же вселенной. Среди других его работ — «Гравитация», «Приключения Паддингтона», «Барби», «Вонка» и «Однажды в Голливуде». Он занимает второе место среди самых коммерчески успешных кинопродюсеров всех времен.

«Джеймс Бонд — один из самых культовых персонажей в истории кино. Для нас большая честь — пойти по стопам Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, создавших столько выдающихся фильмов, и очень хочется сохранить дух Бонда, когда он отправится в свое следующее приключение», —заявили Паскаль и Хейман.

В конце февраля давние продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж.Уилсон передали творческий контроль над бондианой Amazon в ходе сделки, которая обошлась примерно в 1 млрд долларов.

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