Эми Паскаль и Дэвид Хейман официально стали главными продюсерами бондианы

«Эми Паскаль и Дэвид Хейман входят в элитную группу продюсеров, которые разрабатывали и управляли масштабными кинофраншизами, добившись кассового успеха и признания критиков, и представляют собой двух самых опытных и уважаемых кинопродюсеров в нашей индустрии. Для нас большая честь — работать с ними над следующей главой истории о Джеймсе Бонде, и мы с нетерпением ждем возможности представить зрителям всего мира сюжеты, представляющие собой безупречное наследие этого любимого персонажа», — добавила она.