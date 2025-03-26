TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга

TikTok удалил спорный фильтр Chubby («Пухлый»), который делал людей на фотографии полнее. Об этом сообщает CNN.
В TikTok отметили, что фильтр был загружен компанией CapCut ― это отдельная структура, но принадлежит той же материнской компании ByteDance. Представители приложения добавили, что начали проверять видео, где использовался фильтр Chubby, сделав их недоступными для рекомендаций и для аккаунтов подростков.
Все видео с фильтром Chubby начинались с необработанного фото пользователя (обычно стройного), который затем превращался в более полного. На фоне в это время играла песня «Anxiety» рэперки Doechii.
Пользователи жаловались, что фильтр усиливает негативные стереотипы о внешности. Приложение о благополучии подростков Luna также раскритиковало фильтр за пропаганду «шейминга внешности и нездоровых стандартов красоты».
«Представьте, что вы просто пытаетесь существовать в этом приложении, а тут тысячи людей используют AI-фильтр, чтобы сделать тело, похожее на ваше, а затем осуждают его, и все комментарии в духе „фу, представьте себе“. Многие могут себе это представить», ― поделился один из пользователей тиктока.
Тиктокер под ником SaffsStuff раскритиковал фильтр в ролике, который собрал более 100 тыс. просмотров: «Я не считаю это смешным и не считаю это легкомысленным. Я думаю, это часть более серьезной проблемы с культурой диет и героиновым шиком, который действительно становится трендом в соцсетях».