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TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга

Сегодня в 13:44

TikTok удалил спорный фильтр Chubby («Пухлый»), который делал людей на фотографии полнее. Об этом сообщает CNN.

В TikTok отметили, что фильтр был загружен компанией CapCut ― это отдельная структура, но принадлежит той же материнской компании ByteDance. Представители приложения добавили, что начали проверять видео, где использовался фильтр Chubby, сделав их недоступными для рекомендаций и для аккаунтов подростков.

Все видео с фильтром Chubby начинались с необработанного фото пользователя (обычно стройного), который затем превращался в более полного. На фоне в это время играла песня «Anxiety» рэперки Doechii.

Пользователи жаловались, что фильтр усиливает негативные стереотипы о внешности. Приложение о благополучии подростков Luna также раскритиковало фильтр за пропаганду «шейминга внешности и нездоровых стандартов красоты».

«Представьте, что вы просто пытаетесь существовать в этом приложении, а тут тысячи людей используют AI-фильтр, чтобы сделать тело, похожее на ваше, а затем осуждают его, и все комментарии в духе „фу, представьте себе“. Многие могут себе это представить», ― поделился один из пользователей тиктока.

Тиктокер под ником SaffsStuff раскритиковал фильтр в ролике, который собрал более 100 тыс. просмотров: «Я не считаю это смешным и не считаю это легкомысленным. Я думаю, это часть более серьезной проблемы с культурой диет и героиновым шиком, который действительно становится трендом в соцсетях».

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