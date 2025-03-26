TikTok удалил фильтр Chubby, который критиковали за пропаганду фэтшейминга

«Представьте, что вы просто пытаетесь существовать в этом приложении, а тут тысячи людей используют AI-фильтр, чтобы сделать тело, похожее на ваше, а затем осуждают его, и все комментарии в духе „фу, представьте себе“. Многие могут себе это представить», ― поделился один из пользователей тиктока.